Suomalaiset muusikot ja ukrainalaiset taiteilijat julkaisivat Ukrainassa laulun kunnianosoituksena vapaustaistelulle

Nyt Ukraina on samassa tilanteessa. Vahvaa tahtoa ja taisteluhenkeä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Vihollinen uhkaa vapaata maailmaa, mutta he häviävät sodan, koska Ukrainan voima kumpuaa sen luottamuksesta arvoihinsa ja tulevaisuuteensa.

– Ukraina, olemme puolellasi. Jatketaan taistelua – me voitamme! Laulumme kertoo rohkeasta ja yhtenäisestä maasta, sanovat muusikot Antti Porkka ja Marc Aulén.

Pretty Marc -duo on helsinkiläinen yhtye, joka on esiintynyt viimeiset viisi vuotta paikallisilla klubeilla. Nyt he halusivat tehdä kappaleen muusikkotovereidensa kanssa tukeakseen Ukrainan rohkeaa taistelua. Porkan ja Aulénin kumppaneiksi liittyi suuri joukko muusikoita ja taiteilijoita Suomessa ja Ukrainassa.

– Jos musiikki voi vahvistaa taisteluhenkeä, lievittää kipua ja antaa toivoa tulevaisuudesta, niin se on tehnyt tehtävänsä. Olemme iloisia ja ylpeitä, että niin monet muusikot ja taiteilijat olivat mukana tässä projektissa ja mahdollistivat tämän kappaleen ja videon. Erityisen sydäntä lämmittävää on, että video on editoitu sankarikaupungissa Odessassa, Porkka ja Aulén kertovat.

Ode to Ukraine (Stick it to the man) -kappaleen tekijät:

Antti Porkka, sävellys

Marc Aulén, sanat

Muusikot:

Marc Aulén, laulu

Antti Porkka, kitara ja basso

Jan Tiusanen, urut

Petri Rankka, rummut

Matilda Kauste, taustalaulu

Video:

Igor ja Eva Sofia Polyakov, visuaalinen suunnittelu ja grafiikka

Yura Kuba, videoeditointi (Odessa)

Natalia Talonpoika, käännös ukrainaksi

Nauhoitus, miksaus ja masterointi:

Patrick Sinervo