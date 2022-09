Suomalaiset nuoret kehittävät tansanialaisten kanssa innovatiivisia ilmastoratkaisuja

Suomen YK-liitto järjestää yhteistyössä Tansanian YK-liiton kanssa hackathonin 23.-25.9.2022. Hackathon on nuorille suunnattu innovaatio- ja suunnittelutapahtuma, jossa eri alojen osaajat muodostavat kansainvälisiä tiimejä ja ratkaisevat kestävän kehityksen akuutteja haasteita. Tiimit kilpailevat toisiaan ja aikaa vastaan tavoitteenaan kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäämiseksi ja katastrofien riskien vähentämiseksi Tansaniassa. Tapahtuma on englanninkielinen.

Syyskuussa järjestettävä hackathon toteutetaan hybridimuotoisena verkossa, Nokian Tehdassaaressa Cireco Finland Oy:n tiloissa sekä Tansaniassa Dar es Salaamin kaupungissa. Cireco Finland Oy on kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsultointiyritys. Tehdassaari on kulttuuriperintösaari, jossa Nokia-yhtiö perustettiin 150 vuotta sitten. Cireco Finland Oy:n tavoitteena on suojella tätä historiallista paikkaa ja samalla kehittää kestävä kaupunkialue paikallisille yrityksille ja yhteisöille. Cireco Finland Oy aikoo jatkossa järjestää hackathoneja säännöllisesti. Tällaisilla tapahtumilla on suuri paikallinen merkitys Pirkanmaan alueen kehitykselle sekä kansainvälinen merkitys kestävän kehityksen Agenda 2030:n edistämistyölle.

Kumppaneina hackathonissa ovat Cireco Finlandin lisäksi Tampereen yliopisto, Ilmatieteenlaitos ja innovaatio- ja yrittäjyyskeskus HUBSTRE. Projektikoordinaattori Sofia Åberg on innoissaan sekä tapahtumasta että yhteistyökumppaneista. ”On hienoa, että näin monet toimijat halusivat tulla yhteistyökumppaneiksemme tapahtumaan, joka tuo yhteen innovoimisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tulevaisuuden tekijät eli nuoret. Erityisen iloinen olen yhteistyöstä Ilmatieteenlaitoksen FINKERAT -hankkeen kanssa, sillä hanke vastaa hyvin hackathonin pääteemaa,” toteaa Åberg. Ilmatieteenlaitoksen FINKERAT -hankkeen tavoitteena on muun muassa vähentää yhteiskuntien haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja parantaa varautumista äärimmäisiin sääilmiöihin Tansaniassa, Keniassa ja Ruandassa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Tansaniassa jo nyt. Afrikka tuottaa vain 2–3 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä, mutta maanosa kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista päästöosuuksiinsa nähden moninkertaisesti. Ilmastonmuutos lisää Tansaniassa kuivuutta, tulvia, pitkiä hellejaksoja, lämpötilojen nousua, rankkasateita ja merenpinnan kohoamista. Maanosan keskilämpötila nousi aikavälillä 1991–2021 n. 0,3 celsiusastetta vuosikymmentä kohti. Kuivuuden ja pitkien hellejaksojen lietsoma vesipula vaikuttaa noin 250 miljoonaan afrikkalaiseen. Arviolta jopa 700 miljoonaa afrikkalaista joutuu pakenemaan vesipulaa vuoteen 2030 mennessä.

Suomen YK-liitto on tehnyt yhteistyötä Tansanian YK-liiton kanssa vuodesta 2012 lähtien. Vuodesta 2021 alkaen Tansanian, Kenian ja Ugandan välillä on kehitetty alueellista kestävän kehityksen järjestöyhteistyötä, jossa korostuu nuorten rooli ja koko yhteiskunnan osallistuminen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Yhteistyöhankkeet on rahoitettu ulkoministeriön myöntämillä kehitysyhteistyövaroilla. Nyt käynnissä oleva "Accelerating Sustainable Development Goals Implementation in East Africa" on nelivuotinen hanke (2021-2024), johon myös järjestettävä hackathon-tapahtuma kuuluu. Lisää tietoa YK-liiton kehitysyhteistyöhankkeista saat YK-liiton kotisivuilta.

MITÄ?

Hackathon – Innovaatiokilpailu, jossa kehitetään ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäämiseksi ja katastrofien riskien vähentämiseksi Tansaniassa

23.-25.9.2022

Kello 09:00 alkaen pe-su.

Hybrid tapahtuma: verkossa, Tehdassaaressa (Nokia) ja Dar es Salaamissa (Tansania).

YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA

Vaikuttamistyön vastaava

Jenni Kauppila

puh. +358 44 781 0302

jenni.kauppila(at)ykliitto.fi

Projektikoordinaattori

Sofia Åberg

Puh. +358 50 911 7663

sofia.aberg(at)ykliitto.fi

Jari Tähtinen

Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Cireco Finland Oy

Puh. +358 50 321 4495

jari.tahtinen(at)cireco.fi