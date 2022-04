Suomalaiset nuoret ovat istuttaneet 4H-järjestön Taimiteossa kesän jälkeen yli puoli miljoonaa puun taimea

4H-järjestö ja Taimiteko-kumppanit istuttavat kesällä 2022 ennätysmäärän kuusen ja männyn taimia ennätyksellisen monella paikkakunnalla. Tänä vuonna Taimitekoja tehdään 19 paikkakunnalla ympäri Suomea. Työhön rekrytoidut nuoret istuttavat yhteensä reilut 210 000 kuusen ja männyn taimea, mistä syntyy yli 105 hehtaaria uutta metsää. Vertailun vuoksi: 105 hehtaaria vastaa 150 jalkapallokenttää.

Paikkakuntia on nyt seitsemän enemmän ja puun taimia on 20 000 enemmän kuin viime vuonna. Taimiteossa on tämän kesän jälkeen istutettu neljän vuoden aikana yhteensä lähes 600 000 puun taimea eli yli 300 hehtaaria uutta metsää. Istutukset tehdään turvetuotannosta poistuneille maa-alueille.

Istutuskohteet ovat tänä vuonna Joutsassa, Kinnulassa, Kiuruvedellä, Kuortaneella, Kärsämäellä, Mikkelissä, Pieksämäellä, Punkalaitumella, Rautavaarassa, Reisjärvellä, Soinissa, Teuvassa, Virroilla, Kannonkoskella, Orivedellä, Kemijärvellä, Utajärvellä, Kankaanpäässä ja Porissa. Istutukset aloitetaan kesäkuun alussa ja ne kestävät noin kolme viikkoa.

"Nuoret osallistuvat ilmastonmuutoksen hidastamiseen”

Kolmen edellisen vuoden aikana noin 400 nuorta on työllistynyt Taimiteko-istutuksissa. Myös tänä kesänä sadat alle 18-vuotiaat, pääasiassa peruskoulun päättävät nuoret saavat töitä Taimiteossa. Monelle nuorelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka, josta saa arvokasta työkokemusta.

Paikkakuntien omat 4H-yhdistykset ovat nuorten vastuullisia työnantajia. Yhdistykset rekrytoivat ja kouluttavat nuoret työhön, huolehtivat heidän työvarusteistaan ja maksavat heille palkat. Nuorille maksetaan työstä urakkapalkkaa 0,40 euroa per istutettu taimi.

Ensimmäiset Taimiteko-istutukset tehtiin kesällä 2019 ja tämä kesä on neljäs perättäinen. 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski kertoo, että 4H ja kumppanit haluavat Taimiteoilla luoda lisää hiilinieluja Suomeen ja tarjota kesätöitä erityisesti yhdeksäsluokkalaisille.

”Olen äärettömän ylpeä siitä, mitä Taimiteosta on näiden vuosien aikana tullut. Taimiteot antavat nuorille konkreettisen mahdollisuuden osallistua ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Vuosina 2019–2022 istutetut puun taimet sitovat 55 vuoden aikana noin 141 miljoonaa kiloa hiilidioksidia. Taimiteko myös jatkuu: ostimme viime joulukuussa yli 300 hehtaaria uutta maa-aluetta metsitettäväksi.”

Taimiteossa on vuosien aikana ollut lähes sata yhteistyökumppania – kesällä 2022 mukaan liittyy SuomiAreena

Taimiteossa yritykset, liitot, säätiöt, muut organisaatiot ja myös yksityishenkilöt lahjoittavat puun taimia ja toteuttavat näin yhteiskuntavastuutaan helpolla ja konkreettisella tavalla.

Taimiteossa on vuosien aikana ollut mukana noin sata yhteistyökumppania. Tämän vuoden kumppaneista osa jatkaa yhteistyötä edellisvuosilta ja osa on ensimmäistä vuotta mukana. Uusia Taimiteko-kumppaneita ovat tänä vuonna muun muassa Grano, Kuljetusrinki, Habita ja Kristina Cruises. Viime vuosilta mukana jatkavat muun muassa Siili Solutions, Elenia, Nordea, Saastamoisen Säätiö, Potwell, Kiilto, Best Caravan, SAK ja Akava sekä niiden jäsenliittoja ja iso joukko muita toimijoita.

Taimitekoon osallistuu merkittävänä uutena yhteistyökumppanina kesällä 2022 myös yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma SuomiAreena ja sen järjestäjätahot MTV ja Porin kaupunki. SuomiAreena kompensoi päästöjään Taimiteon kautta osana vastuullisuusohjelmaansa. Paikalliset nuoret istuttavat SuomiAreena-metsän Porin kaupunkialueelle kesäkuussa.

Taimiteossa istutetaan myös yksityishenkilöiden lahjoittamia sekä haastekampanjoiden kautta lahjoitettuja taimia. Nämä taimet on ostettu 4H:n Taimikaupasta.

Taimiteko-toiminnan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi