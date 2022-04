Suomalaiset tekivät maaliskuussa ennätyssuuria verkko-ostoksia – ”Tämä on sekä erittäin hyvä että todella huono uutinen” – kotimaiset toimet tarpeen

Lehdistötiedote 14.4.2022

Suomalaiset ovat tehneet verkossa miltei kaksi kertaa aiempaa suurempia ostoksia Venäjän aloitettua hyökkäyksen Ukrainaan. Yli 2000 verkkokaupan myyntiä reaaliaikaisesti seuraava Verkkokauppaindeksi kertoo 75% kasvusta keskimääräisissä ostoksissa. Indeksiä jo yli 25 vuotta tuottaneen Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski näkee sekä hyvää että vaaran.

”Tämä on sekä erittäin hyvä että todella huono uutinen. Ostosten koon kasvu kertoo, että kansalaiset ovat ostaneet aurinkopaneeleita, generaattoreita, lämpöalustoja ja muuta kriisivaraa. Varautuminen on tietysti hyvä asia. Mutta samalla tilausten lukumäärä supistui 30%, ja jos otetaan huomioon näiden ostosten kertaluonteisuus, pian on pelättävissä paha notkahdus. Se taas on todella huono asia suomalaiselle verkkokaupalle, kaupalle ja koko maalle”, varoittaa Korkiakoski.

Korkiakoski arvioi suomalaisten jatkossa myös säästävän enemmän, mikä uhkaa niin kotimaista tuotantoa kuin kauppaakin.

”Varautumispiikin jälkeen voi silti olla tiedossa ankea aika, nyt tarvitaan varautumista pidemmälle katsoen. Siksi kotimainen tarjonta ja kysyntä on saatava nyt yhdistettyä nykyistä paremmin.”

Kotimaisuus ylös, Amazon myös tulossa

Suomalaisen Työn Liitto (STL) korostaa suomalaisten halua ostaa kotimaista, ja yhä enemmän juuri verkosta.

”Postin tänä vuonna teettämän tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista aikoo ostaa tulevaisuudessa enemmän kotimaisista verkkokaupoista. Tämä on hieno tulos ja tulee suomalaisen työn kannalta merkittävään aikaan, sillä juuri nyt on äärimmäisen tärkeää, että suomalaiset toteuttavat asenteitaan ja ostavat suomalaisia tuotteita ja palveluita. Haluamme osaltamme auttaa helpottamaan kuluttajan valintaa verkkokauppaviidakossa ja olemmekin päättäneet, että Avainlippu-merkkiä voi hakea myös verkkokaupalle, kertoo STL:n toimitusjohtaja Tero Lausala.

Suomalaisen verkkokaupan pitkän linjan rakentaja Korkiakoski tukee lämpimästi Lausalan ajatusta. STL:n Avainlippu-merkki on mainio esimerkki tavasta, jolla kotimaiset tuotteet ja työ löydetään.

”Verkkokaupan osalta on paljon tehtävää. Kuluttajat haluavat nähdä helpommin ja varmemmin, missä tuotteet on valmistettu ja kuka niitä myy. Kun tämä saadaan aikaan, etenkin suomalaiset pk-valmistajat ja pk-kauppa hyötyvät valtavasti – ja sitä kautta koko talous”, painottaa Korkiakoski.

Korkiakoski muistuttaa myös tulevasta maihinnoususta, joka ravistelee koko Suomen kauppaa.

”Amazon on tulossa Suomeenkin. Mitä valmiimpia olemme, sen parempi koko Suomelle. On myös huoltovarmuudellemme paljon turvallisempaa, että ostamamme tuotteet tulevat kotimaasta eikä jostain kaukaa. Kotimaisuus ja kotimainen kauppa ovat fiksuja sekä taloudelle että turvallisuudelle.”

Lisätiedot:

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi