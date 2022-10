Suomalaiset torjuvat sananvapauden rajoitukset

Suomalaisten enemmistö ei ole myöskään valmis sensuroimaan vanhoja teoksia tai poistamaan historiallisia muistomerkkejä. Siitä huolimatta suomalaiset tunnistavat yhteiskunnassa ristiriitoja eri ryhmien asemassa. Etuoikeutettuja ovat suomalaisten enemmistön mielestä kaupunkilaiset, valkoihoiset ja miehet. Syrjityiksi ihmisryhmiksi enemmistö arvioi vammaiset, etniset vähemmistöt, tummaihoiset, turvapaikanhakijat, sukupuolivähemmistöt, ylipainoiset, maaseudulla asuvat, seksuaalivähemmistöt ja ikääntyneet.

”Identiteettipoliittisessa keskustelussa korostuvat usein syvät jakolinjat erityisesti arvokonservatiivisten ja arvoliberaalien käsitysten välillä. Kysyttäessä oman identiteetin eri osatekijöiden tärkeydestä suomalaiset korostavat kuitenkin pikemminkin suomalaisia yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä”, sanoo EVA Analyysin Olen suomalainen kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

87 prosentille suomalaisuus on tärkeä identiteetin osatekijä. Äidinkieli on tärkeä 81 prosentille.

Kansallisuus ja kieli koetaan tärkeiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, yhteiskunnallisesta statuksesta, koulutuksesta ja puoluekannasta. Toisaalta usein jännitteitä aiheuttavat identiteetin tekijät, kuten uskonto, yhteiskuntaluokka, ihonväri tai seksuaalinen suuntautuminen eivät ole enemmistölle suomalaisista tärkeitä identiteetin kannalta.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Olen suomalainen -EVA Analyysi keskiviikkona 12.10. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728