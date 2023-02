Suomalaiset viestintäkonsultit lobbaavat toimittajaverkostojen avulla

Viestintäkonsulttien vaikuttamisen taustalla on vahva, aiempi poliittinen kokemus ja verkostot, joita hyödynnetään lobbaamisessa. He suunnittelevat ja rakentavat myös aktiivisesti asiakkaidensa kanssa poliittista agendaa mediaviestintään. Lisäksi he organisoivat uutismediasta verkostoja vaikuttamista varten. Lopuksi viestintäkonsultit osallistuvat aktiivisesti asiakkaidensa mediaviestinnän kehystämiseen.

Viestintäkonsulttien rooli lobbaamisen konsultoinnissa on merkittävä, sillä he seuraavat aktiivisesti poliittista päätöksentekoa ja tulkitsevat sitä asiakkaidensa lisäksi myös päätöksentekoa seuraavalle uutismedialle ja toimittajille.

– Viestintäkonsulttien rooli päätöksentekoon vaikuttamisessa on vahvistunut. He tukevat asiakkaidensa poliittisen vaikuttamisen taustatyötä, neuvovat mediaviestinnän suunnittelussa ja osallistuvat tarvittaessa myös käytännön viestintään uutismediaan ja toimittajiin vaikuttamisessa, yliopistonopettaja Markus Mykkänen kertoo.

Poliittisesti aktiivista toimintaa

Tutkimus osoittaa myös, että aiemmin politiikassa toimineet viestintäkonsultit pyrkivät jatkamaan poliittista vaikuttamista viestinnän konsultoinnin kautta. Uutismedia on yhä merkittävämpi vaikuttamisen väline, sillä se on tärkeä poliittisen informaation lähde ja poliittisen keskustelun areena.

– Viestintäkonsultit pyrkivät olemaan poliittisen päätöksenteon ja viestinnän tulkkeja, jotka haluavat entistä useammin vaikuttaa päätöksentekoon yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tämä kehitys johtuu siitä, että poliittinen päätöksenteko on muuttunut Suomessa aiempaa hektisemmäksi ja monimutkaisemmaksi, ja viestintäkonsulttien osaamiselle on yhä enemmän kysyntää, Mykkänen kuvailee.

Tutkimuksessa syvähaastateltiin suomalaisissa viestintätoimistoissa työskenteleviä viestintäkonsultteja, joilla oli aiempaa poliittista kokemusta tai he työskentelivät aktiivisesti politiikassa.

Alkuperäinen tutkimus:

Mykkänen, M. (2023), "The Elements of Advocacy: Finnish PR Consultants' Media Strategies in Lobbying", Rodríguez-Salcedo, N., Moreno, Á., Einwiller, S. and Recalde, M. (Ed.) (Re)discovering the Human Element in Public Relations and Communication Management in Unpredictable Times (Advances in Public Relations and Communication Management, Vol. 6), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 193-209. https://doi.org/10.1108/S2398-391420230000006012

Tutkimuksen rinnakkaisjulkaisu on avoimesti luettavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85347

Julkaistu tutkimus on osa aiempia kieli- ja viestintätieteiden laitoksen hankkeita, joissa tutkittiin toimittajiin kohdistettua poliittista vaikuttamista. Hankkeiden tuloksista voi lukea lisää: www.jyu.fi/medialobbaus

