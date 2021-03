Suomalaiset yliopistot ryhtyvät yhdessä kouluttamaan 5G-osaajia

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech ja Helsingin yliopisto toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä miljoonan euron rahoituksella 5G-teknologiaan liittyvää kaikille avointa, maksutonta täydennyskoulutusta sekä sivuaineen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt FITech 5G -koulutushankkeelle 1,05 miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin tarjotaan aiheeseen liittyviä, maksuttomia yliopistokursseja ainakin tuhannelle suomalaiselle. Rahoitus on osa OKM:n jatkuvan oppimisen vauhdittamiseen ja työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua lähes 20 miljoonan euron lisärahoitusta.



Hankkeessa ovat mukana kaikki kahdeksan FITech-yliopistoa sekä Helsingin yliopisto. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto ja sen akateemiseksi johtajaksi on nimetty tietoverkkotekniikan professori Heikki Hämmäinen. Yliopistojen lisäksi mukana on useita alan johtavia yrityksiä, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa osaamis- ja koulutustarvetta määriteltäessä.



Kurssitarjonta pyritään avaamaan kesään mennessä FITech-verkostoyliopiston verkkosivuilla (www.fitech.io). Tarjonta laajenee syksyllä 2021. Tarjolle tulevien kurssien aiheita ovat esimerkiksi esineiden internet, sulautettu internet, järjestelmähaavoittuvuudet sekä langattomat teknologiat. Kursseille haetaan Opintopolku-palvelun kautta ja opiskelu on maksutonta hankekauden ajan, vuoden 2023 loppuun saakka. Kuka tahansa voi suorittaa tarjolla olevia kursseja, eli opiskelijan ei tarvitse olla kirjoilla yliopistossa.



Myönnettyä avustusta käytetään 5G-aiheisen opetuksen toteuttamiseen, aikuisopiskelijoiden edellyttämän tuen ja palveluiden järjestämiseen, koulutuksen markkinointiin ja hankkeen koordinaatioon. Samalla kehitetään opintojen laatua ja edistetään yhteistyötä yliopistojen kesken sekä yliopistojen ja yritysten välillä.

Suomi tarvitsee 5G-osaamista säilyttääkseen johtoasemansa



5G-teknologian osaajien tarve kasvaa nopeasti Suomessa ja maailmalla.



5G-verkkoteknologia mahdollistaa nopeat ja suuren kapasiteetin mobiiliyhteydet. Koronapandemia on entisestään kiihdyttänyt 5G-verkkoteknologiaan siirtymistä, sillä tarve etätyöskentelylle, tuotannon etäohjaukselle sekä muille uusille palveluille on lisääntynyt.



Suomelle on avautunut poikkeuksellisen vahva asema kehittää 5G-verkkoteknologiaa ja sitä hyödyntäviä teollisuuden tuotteita ja palveluita. Suomi on alalla maailmanlaajuisessa johtoasemassa ja aseman säilyttäminen riippuu siitä, miten kykenemme kouluttamaan osaavaa työvoimaa kasvavien markkinoiden tarpeisiin.



”FITech 5G on merkittävä lääke kotimaisen tietoverkko-osaamiseen vajeeseen. Sekä yritysten henkilöstön täydennyskoulutus että viimeisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden suuntaus 5G-sivuaineeseen tuovat pika-apua teollisuuden tarpeisiin. Samalla tämä on osa alan teollisuuden pitkäjänteistä tavoitetta nostaa Suomea ICT-osaamisen kansainväliseen kärkeen”, professori Heikki Hämmäinen tiivistää.