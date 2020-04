Suomalaisten etätyökokemukset korona-aikana ovat pääosin myönteisiä – työ ja vapaa-aika kietoutuvat tiiviisti yhteen

Yli neljännes (27 %) suomalaisista tekee koronapandemian aikana etätöitä. Etätöitä on tehnyt jo seitsemän kymmenestä toimihenkilöstä, asiantuntijasta ja yrittäjästä sekä yli viidennes työntekijöistä. Kokemukset etätyöstä ovat pääosin myönteiset, kertoo Ifin huhtikuun alussa toteuttama kyselytutkimus.

Ammattiryhmistä toimihenkilöt ja asiantuntijat (70 %) ja yksityisyrittäjät (68 %) tekevät nyt eniten etätöitä. Joka kuudennella (17 %) ei tutkimuksen mukaan ole mahdollisuutta etätöiden tekemiseen. Tutkimuksen valossa etätöitä tekee hieman useammin mies (30 %) kuin nainen (24 %). Kouluikäisten lasten vanhemmista 40 % kertoo tekevänsä etätyötä.

Etätyö haastavaa pienten lasten vanhemmille

Kokemukset etätyöstä ovat pääosin myönteiset. 88 % vastaajista kokee, että etätyö on sujunut erittäin tai melko hyvin. Sujuvimmaksi etätyön kokivat tyypillisesti viisikymppiset, joista peräti 93 % koki, että etätyö on sujunut erittäin tai melko hyvin, sekä toimihenkilöt ja asiantuntijat (92 %). 12 % mielestä etätyö on ollut haastavaa tai jopa erittäin vaikeaa. Vaikeimmaksi tilanteen kokevat perheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

Haastavaksi etätyöarjessa vastaajat kokivat muun muassa työn ja vapaa-ajan erottamisen (37 %), puutteellisen työergonomian (32 %) sekä työyhteisön tapaamisen ja tuen puutteen (32 %). Noin viidennekselle (22 %) harmia aiheuttavat ahtaaksi käyvä koti, tekniset haasteet (20 %) sekä totuttautuminen uusiin viestintätapoihin (19 %).

Naiset kokivat miehiä useammin työn ja vapaa-ajan erottamisen vaikeaksi. Toimihenkilöitä ja asiantuntijoita, joilla työn ja vapaa-ajan raja on usein muutenkin häilyvä, tämä vaivasi vähemmän. Naiset myös tunsivat miehiä suurempaa kaipuuta työyhteisöönsä.

-Työntekijöiden ennalta-arvaamattoman nopea ja laaja siirtyminen etätyöskentelyyn ja samaan aikaan vastaamaan koko kodin päivärytmistä, on tuonut vahvasti esille sen, että työajan ja vapaa-ajan tekemisten välille on vaikea vetää rajaa. Tällä on vaikutus myös siihen, kuinka kattavasti työntekijän vakuutusturvasta kannattaa huolehtia, toteaa Ifin yritysasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava tuotejohtaja Tiina Pajamo.

Tilanpuute rassaa hermoja – harva voi vetäytyä työhuoneeseen

Tilan puute nousi esille haasteena erityisesti pikkulapsiperheissä. Vain reilu kolmannes (37 %) voi vetäytyä työhuoneeseen tai etätyönteolle erikseen pyhitettyyn tilaan. Valtaosa, 63 % suomalaisista, työskenteleekin huoneessa, jolla on myös muuta käyttöä. Etätöitä hoidetaan tälläkin hetkellä esimerkiksi keittiönpöydän äärestä, sohvan nurkasta, parvekkeelta tai vaikkapa pyykkivuorien keskeltä kodinhoitohuoneesta.

Koululaisten läksyissä autetaan tasa-arvoisesti

45 % aloittaa työpäivänsä samaan aikaan kuin toimistolla. Työn lomassa aikaa jää kuitenkin paljon muuhunkin: 63 % laittaa ruokaa, 54 % rentoutuu television ja netin äärellä, 39 % liikkuu, 32 % siivoaa, 24 % lukee ja 20 % auttaa lapsiaan koulutehtävissä. Naiset laittoivat miehiä hieman useammin ruokaa ja siivosivat, mutta lasten koulutehtävissä naiset ja miehet osoittautuivat yhtä aktiivisiksi.

Vapaaehtoistyötä on tehnyt pandemian aikana joka kymmenes (11 %). Heistä 52 % on auttanut käytännön asioissa ystäviä, naapureita, sukulaisia tai tuntemattomia ihmisiä ja 44 % on tehnyt ostoksia muiden puolesta.

58 % suomalaisista haluaisi tehdä aiempaa enemmän etätöitä koronapandemian jälkeenkin. Kolmekymppisistä lähes kolme neljästä kertoi haluavansa lisätä etätyön määrää. Etätyö kiinnostaa keskimääräistä enemmän myös muun muassa Uudellamaalla asuvia ja koululaisten vanhempia. Intoa etätöihin olisi yhtäläisesti niin toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla kuin myös työntekijöillä.

-Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että etätyötä tekevien määrä jää korkeammaksi kuin aikana ennen pandemiaa. Työntekijät kertovat olevansa siihen valmiita ja halukkaita. Työnantajien pohdittavaksi tulevat entistä laajemmin ne mahdollisuudet, joilla työntekijöiden turvallisuudesta voi huolehtia etätöissä, Pajamo jatkaa.

Ifin yritysasiakkaiden turva kattaa myös etätyön

If on laajentanut yritysasiakkaidensa turvaa kattamaan etätyössä ja sen yhteydessä sattuvat tapaturmat koronapandemian aikana erillisellä Etätyöturvalla. Maksuton turva on voimassa 31.5.2020 saakka. Lisäksi Ifin yksityisasiakkaiden tapaturmavakuutus kattaa automaattisesti vakuutettujen tekemän vapaaehtoistyön, jonka tavoitteena on auttaa koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin puolesta YouGov. Tutkimukseen vastasi 1036 aikuisikäistä suomalaista ja se toteutettiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa 8.4.–12.4. 2020.

Lisätietoa Etätyöturvasta

https://www.if.fi/yritysasiakkaat/ota-yhteytta/ajankohtaista/etatyoturva