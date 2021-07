Suomalaisten johtama kansainvälinen 6G-teknologiayhteistyö laajenee Singaporeen

Jaa

6G Flagship, maailman ensimmäinen ja edelleen johtava 6G tutkimus- ja kehitysohjelma, ja Singapore ovat sopineet keskinäisestä 6G-teknologiayhteistyöstä. Kumppanuus julkaistiin tänään 13.7.2021 suuressa Asia Tech x Singapore -teknologiatapahtumassa Singaporessa.

Yhteistyöstä sopimisen myötä Oulun yliopiston koordinoima 6G Flagship ja Singapore aloittavat keskinäisen 6G-teknologiaa koskevan tutkimus- ja kehitystyön. Tavoitteena on vaikuttaa keskeisesti myös 6G-teknologiaa koskevaan globaaliin standardointi- ja regulaatiokehitykseen.

6G Flagshipissä iloitaan uudesta yhteistyöstä. 6G Flagshipin johtaja, akatemiaprofessori Matti Latva-aho pitää yhteistyötä Singaporen kanssa merkittävänä:

- Globaalien läpimurtoteknologioiden kehittäminen edellyttää aina kansainvälistä yhteistyötä. Sen vuoksi kumppanuudet teknologisten edelläkävijämaiden, kuten Singaporen, kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä 6G-kilpailussa menestymiseksi. Uusi yhteistyö palvelee samalla koko suomalaista 6G-kehitystä, kun toimimme Singaporen kanssa teemoissa, joissa voimme saavuttaa molemminpuolista etua.

Huomattavaa on, että Singapore julkisti samalla uuden kansallisen tulevaisuuden tietoliikennetutkimus- ja kehitysohjelman ja sille myönnettävän 70 miljoonan Singaporen dollarin rahoituksen.

Singaporen uusi kansallinen tulevaisuuden tietoliikennetutkimus- ja kehitysohjelma on osa Singaporen digitaalisen talouden investointisuunnitelmia. Yhteistyö 6G Flagshipin kanssa on ohjelman ensimmäinen kansainvälinen kumppanuus. Ohjelman toteuttajana Singaporessa toimii Singapore University of Technology and Design.

6G Flagship on Suomen Akatemian ja Oulun yliopiston vuosille 2018−2026 rahoittama tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemi. Yhteistyö Singaporen kanssa on osa 6G Flagshipin kansainvälisen ekosysteemin rakentamista. Kuukausi sitten 6G Flagship ilmoitti 6G-yhteistyöstä Japanin kanssa.