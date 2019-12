SUOMALAISTEN NATO-KANNAT VAKAAT

Suomalaisista 22 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi. Puolustusliiton jäsenyyttä vastustaa 47 prosenttia kansalaisista, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Kannat ovat hyvin lähellä Nato-asenteiden pitkän aikavälin keskiarvoa.

”Juuri työnsä aloittaneella Sanna Marinin hallituksella ei olisi äänestäjiensä tukea, mikäli se päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Nato-jäsenyyden kannatus on vaisua kaikissa hallituspuolueiden äänestäjäryhmissä RKP:n kannattajia lukuun ottamatta. Suurien puolueiden äänestäjistä Nato-jäsenyyden kannatus on selvästi suurinta kokoomuksen (51 %) äänestäjissä.

Väestöryhmittäin erottavimmat tekijät Nato-jäsenyyden suosiossa ovat puoluekanta sukupuoli ja ikä. Miehet kannattavat (30 %) Suomen Nato-jäsenyyttä naisia (14 %) enemmän. Kun nuorista naisista 11 prosenttia kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä, keski-ikäisistä miehistä sitä kannattaa 33 prosenttia.

Alimmillaan Nato-jäsenyyden kannatus on ollut EVAn kyselyssä vuonna 2012, jolloin vain 14 prosenttia väestöstä kannatti jäsenyyttä. Korkeimmillaan Nato-jäsenyyden kannatus on EVAn mittaushistoriassa ollut vuonna 1998, jolloin 28 prosenttia suomalaisista kannatti Natoon liittymistä, 39 prosenttia vastusti.

Kysely Natosta on osa EVAn vuoden 2019 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

