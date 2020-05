Suomalaisten Venäjälle matkailevien miesten tartunnat askarruttavat – Uutta tutkimustietoa tulossa

Noin puolet suomalaisten uusista hiv-, kuppa- ja tippuritartunnoista saadaan matkailun tai ulkomailla oleskelun aikana harrastamalla suojaamatonta seksiä. Näistä tartunnoista puolet todetaan yli 50-vuotiailla heteromiehillä. Jotta hiviä ja muita seksitauteja voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä tehokkaasti myös matkailijoiden parissa, Hivpoint ja Lapin Yliopisto aloittavat tutkimuksen venäjänmatkailijoiden seksikäyttäytymisestä.

Suuri osa suomalaisten hiv-tartunnoista ovat peräisin Venäjältä. UNAIDSin mukaan Venäjän hiv-epidemia on maailman kolmanneksi vakavin. Toisin kuin suurimmassa osassa maista, Venäjällä hiv-tartuntojen määrä on edelleen nousussa. Venäjän synkkä hiv-tilanne johtuu osittain siitä, että siellä noin kaksi kolmasosaa hiv-tartunnan saaneista on ilman toimivaa lääkitystä, jonka avulla hivin tarttuminen voitaisiin estää suojaamattomassa seksissä.

Professori Antti Honkanen Lapin yliopistosta on aloittanut keväällä 2020 tutkimuksen, joka selvittää, millaisesta ilmiöstä on kyse suomalaisten miesten seksikäyttäytymisessä Venäjällä. Tutkimus liittyy Hivpointin STEA -rahoitteiseen Riskittä reissussa -hankkeeseen (2019-2021). ”Tiedämme, että suomalaiset yli 50-vuotiaat Venäjälle matkaavat miehet ovat seksitautien ja hivin kannalta korkeassa riskissä” sanoo Honkanen. Emme kuitenkaan tiedä miksi näin on, joten tutkimuksella on tarkoitus tuottaa tätä tietoa ja ymmärrystä, Honkanen jatkaa.

Tutkimuksen käynnistää kysely, jolla pyritään tavoittamaan vastaajia keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista miehistä, jotka matkailevat Venäjällä. Kysely toteutetaan anonyymisti, eikä sen tuloksia yhdistetä yksittäisiin vastaajiin. Se löytyy osoitteesta riskittäreissussa.fi.

”Vastaa sinäkin kyselyyn ja ole mukana tukemassa työtämme”, Honkanen päättää.