Suomeen on syntymässä uudenlainen osaamisliittymä - TietoAkseli Yhtiöt ja DHS Oy Audit Partnersin Jyväskylän tilintarkastusliiketoiminta yhdistävät voimansa

Taloushallinnon ja johtamisen asiantuntijapalveluihin keskittynyt TietoAkseli Yhtiöt ja DHS Oy Audit Partnersin Jyväskylän tilintarkastusliiketoiminta yhdistävät voimansa näyttääkseen suuntaa toimialalle sekä tarjotakseen asiakkailleen entistä parempaa palvelua ja uudenlaista lisäarvoa.

DHS Oy Audit Partnersin Jyväskylän tilintarkastusliiketoiminta tulee osaksi kansainvälistä UHY Internationalia, johtavaa itsenäisten taloushallinto- ja tilintarkastusyritysten verkostoa yhdistäen samalla voimansa TietoAkseli Yhtiöiden kanssa. Yrityksen nimi on UHY ValueMiners, ja sen toimitusjohtajaksi on nimitetty DHS Oy Audit Partnersin Jyväskylän toimipistettä aiemmin vetänyt KHT Arto Saarinen. Yhtiön osakkaiksi Arto Saarisen lisäksi on kutsuttu KHT Matti Oksanen, KHT Lauri Lähteenmaa, HT Päivi Karhala ja HT Mari Pöytäkangas. DHS:n henkilökunta jatkaa työskentelyä UHY ValueMinersin työntekijöinä ja yrityksen verkkosivutpalvelevat osoitteessa www.uhy.fi.

– Haluamme näyttää suuntaa koko toimialalle Suomessa ja olla etulinjassa muutoksessa, jonka näemme lähitulevaisuudessa väistämättömänä. Tilintarkastajien rooli on muuttumassa tilintarkastuksen dokumentoinnista kohti asiakkaille lisäarvoa tuottavampia asiantuntijatöitä. Tilintarkastuskertomuksen laadinnan sijaan teemme jatkossa yhä enemmän tilintarkastuksen, verotuksen, talouden, riskienhallinnan sekä yritysjärjestelyiden konsultoivaa työtä, kertoo ValueMinersin toimitusjohtaja Arto Saarinen.

– Olemme yhteistyössä UHY ValueMinersin kanssa uuden ajan toimija, joka tarjoaa taloushallinnon, tilintarkastuksen, verotuksen, rahoitusalan, talousjohdon ja yritysjärjestelyiden ammattilaisten huippuosaamisen saman katon alla. Yhteistyömme tuo lisäarvoa riippumatta siitä onko kyseessä taloushallinto- vai tilintarkastusasiakas. TietoAkselin asiakkaat voivat hyödyntää UHY ValueMinersin tilintarkastajien huippuosaamista liiketoiminnan konsultoinnissa. Toisaalta TietoAkseli voi jakaa muun muassa taloushallinnon prosesseihin ja yritysjärjestelyihin liittyvää osaamistaan tilintarkastusalan kehittämiseksi. Yhteisenä intressinämme on ymmärtää ja vastata asiakkaan tarpeita entistä paremmin, toteaa TietoAkseli Yhtiöt -konsernin toimitusjohtaja Mikko Akselin.

Osaamisliittymä lähentää taloushallinnon ja tilintarkastuksen kuilua laadusta ja riippumattomuudesta tinkimättä. Hyväksytyt tilintarkastajat vastaavat henkilökohtaisesti tilintarkastuksen suorittamisesta, millä varmistetaan laadukas ja asiakkaalle lisäarvoa tuottava työ. Sen lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaisesti asiantuntijapalveluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Liittymä panostaa sujuviin ja tehokkaisiin prosesseihin sekä yksilölliseen palveluun. Asiakasta palvellaan lähellä, luotettavasti, laadukkaasti ja sovitun mukaisesti.

UHY:n jäsenverkoston kautta käytössämme on paikallisen taloushallinnon, tilintarkastuksen, liiketoiminnallisen ympäristön sekä juridiikan huippuosaaminen lähes sadassa maassa ympäri maailman.Asiakkaina on niin kansainvälistyviä suomalaisia yrityksiä kuin Suomeen yritystoimintaansa laajentavia ulkomaisia toimijoita.