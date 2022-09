Suomelle kultaa ja hopeaa digimarkkinoinnin EM-kisoista

Fazer Remixin kampanjassa tehtiin kiertotalouden hengessä roskasta huippumuotia. Annoimme nuorelle vaatesuunnittelija Joona Rautiaiselle haasteen: luoda iltapuku materiaalinaan ainoastaan värikkäät Remix-karkkipussit. 316 pussia ja 110 tuntia myöhemmin kierrätysmateriaalista syntyi upea mekko, joka nähtiin mainosspotissa drag-taiteilija Miss Divetin päällä. Tv-mainonnan ensimmäisellä viikolla iltapuku päätyi myös Jussi-gaalaan – tilaisuuden juontajan Niina Lahtisen yllä. Punaisen maton jälkeen asu oli esillä second hand -muotiliike Reloven ikkunassa, josta se huutokaupattiin hyväntekeväisyyteen.

”Kampanja on hyvä esimerkki siitä rohkean luovuuden hengestä, jota talossa tavoittelemme”, toteaa Anne Repo, Fazer Makeisten markkinointijohtaja. ”Siinä onnistuttiin puhumaan Fazerille tärkeistä vastuullisuusteemoista brändille sopivalla tavalla.”

Kampanjalla pyrittiin puhuttelemaan erityisesti nuorta yleisöä. Z-sukupolvelle vastuullisuus, kuten pakkausten kierrätettävyys, on tärkeä valintakriteeri. Tulokset kyseisessä kohderyhmässä olivat erinomaiset: preferenssi kasvoi 38 % ja kuukausittainen käyttö 39 %. Kampanjan myötä myynti kasvoi 5 %, mikä on merkittävä saavutus markkinajohtajan asemassa.

Kampanjassa onnistuttiin hyvin kertomaan Fazerin vastuullisista pakkauksista. Yli 99 % Fazerin makeistuotteiden pakkausmateriaaleista voidaan joko kierrättää, uudelleen täyttää tai hyödyntää energiana. Remix-pusseista on vuodesta 2019 lähtien pystytty vähentämään muovia jo 70 225 neliömetriä eli lähes kymmenen jalkapallokentällisen verran.

”Molemmissa palkituissa töissä näkyy asiakkaan vahva visio ja rohkeus toteuttaa sitä”, kommentoi Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori. ”Luovan toimiston roolissa me pyrimme tuomaan raikkaita ja yllättäviä ratkaisuja pöytään, mutta menestystarinoita niistä syntyy vain ja ainoastaan, kun kaikki ovat samassa veneessä. Yhdessä kohti suurta tuntematonta.”

Wärtsilä Energyn keväällä tehty Europe’s Energy Future -kampanja tarttui sen hetken kuumimpaan aiheeseen: energiakriisiin. Hetki oli täydellinen yrityksen asiantuntijamielikuvan vahvistamiseen. Osaaminen ja ratkaisut löytyivät – nyt tarvittiin enää huomio. Se saavutettiin valjastamalla B2C-markkinoinnin keinot B2B-markkinoinnin tarpeisiin.

Kampanja toteutettiin ennätysajassa. Briefistä ulostuloon meni alle neljä viikkoa. Kiireestä huolimatta tulokset olivat ennen näkemättömät: tavoittavuus oli yli 1,3 miljardia ja ansaitun median arvo 2,5 miljoonaa euroa. Muun muassa BBC, Financial Times ja Forbes tarttuivat aiheeseen. Kaikesta materiaalista ohjattiin verkkosivulle syväluotaavan raportin pariin – sivulla vietettiin keskimäärin yli seitsemän minuuttia.

”Ilman poikkeuksellisen nopeaa reagointia olisimme varmasti menettäneet mahdollisuuden päästä mukaan kevään energiakeskusteluun. Ilman rohkeaa ja poikkeuksellista luovaa kulmaa, emme olisi saaneet viestiämme niissä keskusteluissa läpi”, kommentoi Isabelle Thibault-Ahlström, General Manager, Marketing & Communications, Wärtsilä Energy. ”Kiitos onnistumisesta kuuluu toimistojemme ja koko oman tiimimme saumattomalle yhteistyölle.”

Berliinissä järjestettävä Digital Communication Awards palkitsee Euroopan parasta digitaalista markkinointia ja viestintää. Vuodesta 2011 asti järjestetyssä kisassa töitä arvioi kansainvälinen, alan asiantuntijoista ja akateemikoista koostuva tuomaristo. DCA-kisan järjestää Quadriga University of Applied Sciences. Kurio on saanut tunnustusta kisassa aiemminkin, muun muassa Campaign Of The Year -palkinnon viime vuonna.



Katso kaikki voittajat:

https://www.digital-awards.eu/best-of-2022/

Lisätietoja:

Jari Lähdevuori

Luova johtaja & partneri

Kurio // The Social Media Age(ncy)

+358 50 530 6639

jari@kurio.fi

Anne Repo

Marketing Director Finland

Fazer Confectionery

+358 40 533 0452

anne.repo@fazer.com



Isabelle Thibault-Ahlström

General Manager

Marketing & Communications

Wärtsilä, Energy

+358 (0)50 540 6620

isabelle.thibault-ahlstrom@wartsila.com