Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2022 julkistetaan Helsingin Kevätmessuilla 30.3. klo 11

Pihveistään tunnettu ravintola Goodwin täyttää 10 vuotta – Cocktailien suosio kasvaa 10.3.2023 09:13:06 EET | Tiedote

Suomen parhaaksi pihviravintolaksi äänestetty Goodwin The Steak House Helsingissä juhlii tänä vuonna 10-vuotissyntymäpäiviään. Goodwin on tunnettu ennen kaikkea herkullisista pihveistään, mutta listalla on tarjolla myös kala- ja kasvisruokia.