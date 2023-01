Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2023 -äänestys käynnistyi – lista julki Kevätmessuilla maaliskuussa

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2023 -listan äänestäjiksi kutsutaan yli 1000 ruokakulttuurin vaikuttajaa eri puolilta maata. Heidän joukossaan on ravintoloitsijoita, kokkeja ja keittiömestareita, salityöntekijöitä sekä alkoholi- ja ruoka-alojen ammattilaisia ja journalisteja.

Äänestys järjestetään jo 15. kerran. Tulosten julkistamisen yhteydessä paljastetaan myös listan sijoille 51–100 sijoittuneet ravintolat.

Äänestyksen ja listauksen toteuttaa Viisi Tähteä Media. Pääyhteistyökumppani on Helsingin Messukeskus. Kumppaneina ovat Quandoo-pöytävarausjärjestelmä ja Estrella Damm -olut.

”On jännittävää nähdä, miten lista muotoutuu koronasulkuajan jälkeen. Uusia kunnianhimoisia ravintoloita on perustettu eri puolilla Suomea, ja vielä useampien ravintoloiden konseptia ja toimintaa on terävöitetty. Ilmassa on odotusta, että listalla tapahtuu kiinnostavia asioita”, kertoo Viiden Tähden päätoimittaja Eeropekka Rislakki.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa on maan arvostetuin ja luotettavin ravintolalistaus

Viisi Tähteä käynnisti Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen vuonna 2004. Kaikki ykkössijat ovat menneet helsinkiläisille ravintoloille.

Alkuvuosina ykkössijaa piti peräti seitsemän kautta Hans Välimäen luotsaama Chez Dominique. Vuonna 2011 paras oli Farang ja 2012 Ravintola Olo. Listaus oli tauolla vuodet 2013–2017.

Parhaimmaksi ravintolaksi alan ammattilaiset valitsivat vuosina 2018 ja 2019 Ravintola Grönin. Vuosina 2020–2022 ykkönen on ollut Ravintola Palace.

”Suomen 50 parasta ravintolaa on selkeästi arvostetuin ja luotettavin ravintolalistaus Suomessa. Perustuuhan se satojen alan ammattilaisten arvioon. Listan julkistaminen saa koko ravintola-alaa seuraavan median ja alan ammattilaisten huomion”, Rislakki sanoo.

Alakategoriat nostavat osaajat esille

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2023 -äänestyksessä on listauksen ohella eri alakategorioita, joita ovat mm. paras ruoka, paras viiniravintola sekä paras klassinen ravintola. Kategorioilla ovat omat yhteistyökumppaninsa kummiyrityksinä.

Tällä kertaa voi äänestää henkilöä kahdessa eri kategoriassa, jotka ovat Ammattilaisten Ammattilainen (kumppani Messukeskus) ja Paras Muutoksentekijä (kumppani Estrella Damm). Ammattilaisten Ammattilaiseksi on aiempina vuosina äänestetty tunnetut keittiömestarit Pekka Terävä, Henri Alén ja Tommi Tuominen.

”Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listaus ja messut ovat loistavia tilaisuuksia tuoda esille kansainvälisen tason suomalaista ravintola- ja keittiöosaamista. Ilmiöiden, yritysten ja menestystekijöiden takana on aina osaavia ihmisiä, jotka ovat niitä suunnittelemassa ja rakentamassa. Messut ja ravintolat eivät pärjää ilman ihmisiä”, tähdentää liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta.

Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako Kevätmessuilla 30. maaliskuuta

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2023 -äänestys päättyy sunnuntaina 26. helmikuuta, jolloin äänestyslomake sulkeutuu. Äänestysaikaa on peräti viisi viikkoa.

”Pitkällä äänestysajalla haluamme kannustaa ravintola- hotelli- sekä ruoka- ja juoma-alojen ammattilaisia tutustumaan kollegoidensa ja asiakkaidensa ravintoloiden tarjontaan. Taloudellisten haasteiden keskellä ravintolat edustavat kuitenkin uskoa tulevaan. Ne tarjoavat ihmisille paikan tavata toisiaan sekä nautintoja arkeen ja juhlaan”, Rislakki muistuttaa.

Äänestys huipentuu torstaina 30. maaliskuuta klo 11.00 alkaen Kevätmessujen päälavalla Helsingin Messukeskuksessa järjestettävään julkistukseen, joka nähdään myös suorana Viiden Tähden YouTube-kanavalla 30.3. 2022 klo 10.45 alkaen.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat (kaikki Helsingistä)

2022 Palace

2021 Palace

2020 Palace

2019 Grön

2018 Grön

2012 Olo

2011 Farang

2010 Chez Dominique

2009 Chez Dominique

2008 Chez Dominique

2007 Chez Dominique

2006 Chez Dominique

2005 Chez Dominique

2004 Chez Dominique