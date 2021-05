Suomen 50 Parasta Ravintolaa julkistetaan videolähetyksessä torstaina 20.5.

Tiedote: Sami Tallbergin Villiyrttikeittokirjasta kymmenes painos – Paras on nyt vielä parempi juhlapainos 23.3.2021 08:10:00 EET | Tiedote

Huippukokki Sami Tallbergin ensimmäisestä Villiyrttikeittokirjan painoksesta on kulunut 10 vuotta. Nyt täydennetty 111 villikasvia käsittelevä ja 528-sivuinen juhlapainos on kymmenes. Tallbergin kirja on jo klassikko. Hämmästyttävää on se, miten paras on nyt vielä parempi. Viiden Tähden päätoimittaja Eeropekka Rislakki esittelee ohessa juhlapainoksen. Teksti on vapaasti käytettävissä.