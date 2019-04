Suomen ABB:n Azipod®-teknologiaa Seabournin ylellisiin tutkimusretkiristeilijöihin

ABB on toimittanut ratkaisuja tutkimusretkiristeilijämarkkinoille jo pitkään. Nyt yhtiö on saanut tilauksen sähkövoima- ja propulsiojärjestelmän toimittamisesta Seabournin kahteen uuteen ylelliseen tutkimusretkiristeilijään.

Sopimukseen kuuluu kaksi 170-metristä alusta, jotka toimitetaan italialaiselta T. Mariotti -telakalta Seattlessa sijaitsevalle Seabourn-varustamolle. Alukset toimitetaan kesäkuussa 2021 ja toukokuussa 2022.

Seabourn valitsi aluksiinsa ABB:n luotettavan sähkövoima- ja propulsioteknologian, joka yhdistää päägeneraattorit, kojeistot, taajuusmuuntajat, keulan ohjailupotkurit ja etähallintajärjestelmän, sekä kaksi 6 megawatin Azipod®-propulsiolaitetta. Azipod® on Suomen ABB:llä kehitetty sähköinen ruoripotkurilaite, joka pystyy kääntymään 360 astetta pystyakselinsa ympäri. Azipod -propulsiojärjestelmä soveltuu erinomaisesti energiatehokkuuden, ohjailtavuuden ja luotettavuuden optimointiin muun muassa matkustaja-aluksissa, kuten risteilijöissä ja lautoissa.

Aluksissa on 264 matkustajapaikkaa, ja ne on suunniteltu ylelliseen napaseudun tutkimusretkimatkailuun. Ne myös täyttävät tiukat napa-alueilla harjoitettavaa merenkäyntiä koskevat Polar Code 6 -säännökset. Azipod®-propulsiojärjestelmä vapauttaa tilaa aluksen sisällä, joten risteilijän voi varustella kuljettamaan sisätiloissaan myös pienempiä veneitä, kuten kajakkeja, kumiveneitä ja kahta sukellusvenettä, aina Antarktikselta pohjoisnavalle ja muihin eksoottisiin kohteisiin.

”ABB:n Azipod®-propulsiojärjestelmä oli Seabournille luonteva valinta. Koska aluksessa on PC6-säännösten mukaisesti vahvistettu runko, sitä pystyy ohjaamaan ja hallitsemaan erinomaisesti niin napapiirillä kuin muilla alueilla ympäri maailmaa”, sanoo Seabourin johtaja Rick Meadows. ”Azipod®-propulsiojärjestelmä vähentää myös tärinää, mikä puolestaan parantaa matkustajien viihtyvyyttä merkittävästi. Seabourn on UNESCOn kumppani risteilyissä maailmanperintökohteisiin, joten arvostamme myös sitä, että Azipod®-järjestelmä mahdollistaa ympäristömyönteisen operoinnin.”

”Omistaja on luonnollisestikin mukana toiminnan kaikissa vaiheissa. Tekniikan valintaa ovat ohjanneet, kuten aina, turvallisuus-, luotettavuus- ja kestävyysnäkökohdat”, sanoo T. Mariotti -telakan toimitusjohtaja Marco Ghiglione. ”Olemme innoissamme yhteistyöstä ABB:n kanssa tämän huippuluokan projektin parissa. ABB:n risteilijöiden ja jäissä kulkevien alusten asiantuntemus sekä toimintamme Genovassa täydentävät laivanrakennusvalmiuksiamme optimaalisesti.”

Azipod®-propulsiojärjestelmästä on tullut suosituin ratkaisu haastavissa olosuhteissa kulkeviin tutkimusretkialuksiin. Tällä hetkellä yli 20 tutkimusretkiristeilijää käyttää ABB:n Azipod®-järjestelmää.

Alukset ovat yhdistettyinä ABB Ability™ Collaborative Operations Centerin infrastruktuuriin, joka valvoo ABB:n teknologian suorituskykyä aluksella. Tämän ansiosta operaattorit voivat olla yhteydessä ABB:n asiantuntijoihin, mikä on tärkeää erityisesti syrjäisillä alueilla kulkeville aluksille.

”Alusten poikkeuksellisen hienostunut suunnittelu tekee laivoista tutkimusretkiristeilijämarkkinoiden innovatiivisimpia aluksia”, sanoo ABB:n Marine & Ports -liiketoimintalinjan matkustaja-alussegmentin johtaja Marcus Högblom. ”Olen ilahtunut siitä, että huippuluokan risteilijöitä toimittava Seabourn on valinnut ABB:n kattavan sähkövoima- ja propulsiojärjestelmäpaketin, joka hyödyntää integroituja sähkö- ja digitaalisia ja verkkoon kytkettyjä järjestelmiämme.”

