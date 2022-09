Suomen Akatemia rahoittaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimusta – Jyväskylän yliopisto mukana konsortioissa

Jyväskylän yliopisto on mukana Turun yliopiston johtamassa Right-to-Belong (R-to-B) konsortiossa kahdella osahankkeella. Konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperustainen tiekartta siitä, miten lasten ja nuorten yksinäisyyden ja sosiaalisen ulossulkemisen kokemuksia voidaan vähentää erilaisissa ympäristöissä, kuten perheissä, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja kaveriryhmissä.

Jyväskylän yliopistosta mukana ovat psykologian laitoksen apulaisprofessori Noona Kiurun sekä opettajankoulutuslaitoksen professori Marja-Kristiina Lerkkasen johtamat osatutkimukset. Kiurun osuus konsortion rahoituksesta on noin 325 000 euroa ja Lerkkasen noin 320 000 euroa.

Konsortion tutkimuksissa käytetään muun muassa aivokuvantamisen, biomarkkereiden ja toimintatutkimuksen menetelmiä sekä laajoja kansallisia ja kansainvälisiä seurantatutkimusaineistoja, rekisteritietoja sekä eri kouluasteilla toteutettavien interventioiden vaikuttavuusarviointia. Monitieteinen konsortio yhdistää kasvatustieteen, psykologian, sosiologian, lääketieteen, lastenpsykiatrian, neurotieteen, taloustieteen sekä informaatioteknologian asiantuntijoita. Konsortion osapuolina ovat myös ITLA, Opetushallitus ja THL ja konsortiolla on laaja sidosryhmäyhteistyö.

– Hyvinvoinnin merkitys on entisestään kasvanut koronapandemian myötä. Hankkeen rahoitus on todella tärkeä, jotta pitkäaikainen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen ja kehittämiseen koko yhteiskunnassa voi jatkua, toteaa Lerkkanen.

Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (R-to-B) konsortiossa on mukana Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Aalto yliopiston tutkijoita.

Hyvinvointia kouluihin uusien sosio-pedagogisten käytäntöjen avulla

Jyväskylän yliopisto on mukana myös Helsingin, Oulun, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa SchoolWell-konsortiossa. Konsortio sai yhteensä reilun kolmen miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumisesta koulun oppimisympäristöissä. Jyväskylän yliopiston osatutkimusta johtaa apulaisprofessori Timo Jaakkola liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Jaakkolan osuus rahoituksesta on noin 440 000 euroa.

Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu on yhteiskunnan keskeisin väline pahoinvoinnin ehkäisemiseen oppimisen tukemiseen. SchoolWell mallintaa koululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ja kehittää indikaattoreita varhaisten hyvinvointierojen ja näiden systeemisten seurausten ennakoivaan tunnistamiseen koulussa.

Hanke luo hyvinvoinnin resursseja ja tukemisen keinoja rakentamalla hyvinvointia edistäviä sosio-pedagogisten käytäntöjä ja materiaaleja koululaisten ja ammattilaisten kanssa yhdessä kokeillen. SchoolWell tuottaa malleja koululaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen näiden käytössä.

Hankkeen kesto on kuusi vuotta. Tänä aikana hankkeessa kehitetään käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa kaikissa Suomen kouluissa. Hankkeessa on mukana sekä opetuksen, liikuntatutkimuksen, nuorisopsykiatrian, kasvatuspsykologian, pedagogiikan ja interventiotutkimuksen asiantuntijoita.

– Johtamani työpaketti liittyy erityisesti oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittävien interventioiden pitkittäisvaikutusten seuraamiseen ja tutkimiseen. Konsortiossa asiantuntemusalueinani ovat erityisesti oppilaiden motoriset taidot, fyysinen kunto ja liikkuminen, Jaakkola kertoo.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa konsortioissa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin. Rahoitettavissa konsortioissa on mukana 14 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja ja valtion tutkimuslaitoksia.

Lisätietoja:

apulaisprofessori Noona Kiuru

noona.h.kiuru@jyu.fi, puh. +358408054740

professori Marja-Kristiina Lerkkanen

marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi, puh. +358408053347

apulaisprofessori Timo Jaakkola

timo.jaakkola@jyu.fi, puh. +358408053949