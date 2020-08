SUOMEN ARVOSTETUIN OLUTBRÄNDI TULEE TAMPEREELTA

Korjattu tiedote: Financial Times: Tamperelainen Pyynikin Brewing Company on Euroopan nopeimmin kasvava panimoyritys 3.3.2020 10:35:47 EET | Tiedote

Arvovaltainen brittiläinen talouslehti Financial Times on listannut tamperelaisen Pyynikin Brewing Companyn Euroopan tämän hetken nopeimmin kasvavaksi panimoalan yritykseksi. Financial Times noteeraa yhdessä tutkimusyhtiö Statistan kanssa vuosittain FT-1000-listalle tuhat Euroopan nopeimmin kasvanutta yritystä.