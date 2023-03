Suomen Asuntomessut yhteistyöhön Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa

Strategiatyönsä innoittamana Suomen Asuntomessut on aloittanut laajamittaisen uudistumisprosessin vahvistaakseen ydintehtäväänsä suomalaisen asumisen kehittäjänä. Asuntomessut etsi innovatiivista ja asiantuntevaa yhteistyökumppania pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Kumppaniksi valikoitui Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, joka alan arvostetuimpana suomalaisena oppilaitoksena antaa asumisen kehittämiselle vahvat lähtökohdat.

Ensimmäinen yhteistyöponnistus tehdään sisustusarkkitehtuuripuolella. Pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa yhteistyötä Aallon sisällä arkkitehtuuriin ja jopa rakentamiseen insinööritieteiden puolelle. Aallon osaamisen avulla Suomen Asuntomessut pääsee edistämään kansainvälisten tuulien ja osaamisen jalkautumista suomalaiseen aluesuunnitteluun, rakentamiseen ja asuntosuunnitteluun.

Aalto tunnisti yhteistyössä ison potentiaalin, koska Suomen Asuntomessut on näkyvä toimija suomalaisen asuinrakentamisen kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä. Vuoden 2020 Asuntomessuille tehtiin lähes 800 median vierailua, ja 95 % suomalaisista kertoo tuntevansa Asuntomessut-brändin.

”Meillä Aallossa on tutkimuksen ja opetuksen voimin mahdollisuus auttaa Asuntomessuja nostamaan vaikuttavuuttaan seuraavalle tasolle. Yhdessä pystymme vahvistamaan Asuntomessujen roolia asuntosuunnittelun ja asuinrakentamisen keihäänkärkenä”, Arkkitehtuurin laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta toteaa. ”Vastaavasti Asuntomessut pystyy antamaan opiskelijoillemme valokeilan kotimaisen ja toivottavasti jatkossa kansainvälisenkin yleisön keskuudessa.”

Tammikuussa käynnistyneellä, ensimmäisellä Exhibition Design -kurssilla, tehtäväksi annettiin suunnitella ulkonäyttelypisteitä messualueelle. Intensiivikurssin lopputulokset nähdään myöhemmin, mutta Suomen Asuntomessut saanee jo ensimmäiseltä kurssilta suuntaviivoja tulevaisuuteen. Kesällä 2023 Loviisassa näkyvät jo tietyt uudistukset näyttelyarkkitehtuurin suunnittelussa, mutta tulevina vuosina näyttelypisteiden konseptointia ja designia tullaan nostamaan entistä tyylikkäämmälle tasolle kurssitöiden inspiroimana ja opiskelijoiden kirittämänä. Kurssin tehtävänannon ja sisällön on laatinut Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja, arkkitehti Timo Koskinen ja opiskelijoita on ohjannut projektijohtaja Laura Mutka. Ylimpänä opetushenkilönä on toiminut professori Pentti Kareoja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Suomen Asuntomessujen ja Aallon yhteistyö toimii alustana, jossa harjoitellaan konkreettiseen toteutukseen pyrkiviä, uudenlaisia asioita ja toimintatapoja. Tulevien vuosien hankeaihioita yhteistyökumppanit luovat lisää tarpeiden ja opitun pohjalta yhteistyön edetessä. Suomen Asuntomessujen operatiivisen johtajan, arkkitehti Timo Koskisen visiona on, että jatkossa opiskelijoiden projekteja saataisiin rakentumaan kohteina Asuntomessuille tai niitä olisi esillä messuilla muissa merkeissä – olivatpa ne yksittäisiä kohteita, sisustusta, stailausta tai visuaalista messuilmettä, tai jopa rakennuksia.

Kokemuksen mukaan oikeat toimeksiannot ovat opiskelijoille usein motivoivampia kuin keksityt harjoituscaset. ”Muistan omilta arkkitehtiopintoajoiltani, kuinka kuvitteellisten casejen työstämisestä puuttui usein tosielämän realiteetti, kuten esimerkiksi taloudellinen kehys”, Timo Koskinen kertoo. ”Nyt meillä on yhteistyön avulla mahdollisuus tuoda opiskelijoille aitoja harjoituscaseja, joita edistetään todellisten toimijoiden kanssa ja jotka parhaimmillaan toteutetaan 100 000 kävijän arvioitavaksi Asuntomessuille. Mikä voisi olla opiskelijalle innostavampaa?”

Kurssia ohjannut Suomen Asuntomessujen projektijohtaja Laura Mutka on saanut seurata opiskelijoiden edistymistä käytännössä. Konkreettinen tehtävänanto innosti osan opiskelijoista lähtemään tutustumaan alihankkijoiden materiaaleihin, jotta he saisivat tarkemman käsityksen esimerkiksi materiaalien valonläpäisykyvystä. Myös globaalit trendit, kuten ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja materiaalitehokkuus ovat näkyneet vahvasti suunnittelutöissä. “Asuntomessukonseptin monipuolisuus on tehnyt erityisen vaikutuksen kansainvälisiin opiskelijoihin. He pystyvät visioimaan ilman aiempien asuntomessukokemusten vaikutusta, kun koko konsepti on heille uusi", Laura Mutka kertoo.

Aallon opiskelijoilta on tullut kurssin edetessä monipuolisesti ajatuksia ja ratkaisuja itse näyttelypisteiden designiin, mutta myös laajemmin kävijäkokemuksen suunnitteluun ja spatiaaliseen kerrontaan. Erityiskiitoksena kevään kurssin opiskelijat kutsutaan tulevan kesän Asuntomessuille Loviisaan.

Yhteistyön lähtökohdaksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu määritteli messutapahtumalle aiempaa korkeammat laatutavoitteet, jotka Suomen Asuntomessut jakaa. Molemmat osapuolet kokevat, että kahden todella tunnetun suomalaisen brändin yhteistyöllä tulee tavoitella merkittävää kehitysharppausta ja uusien ajatusten esiintuloa.

Myös suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaiset toivovat näkevänsä messuilla enemmän visionäärisyyttä ja innovaatioita ns. kansantrendien rinnalla. Suomen Asuntomessujen tavoitteena onkin, että asuntomessutapahtumissa koetaan tulevaisuudessa entistä enemmän rohkeutta, kokeilevaisuutta ja uusia, nuorekkaita näkökulmia.

Kuvia saatavilla pyydettäessä.