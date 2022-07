Suomen innokkaimmat kierrättäjät löytyvät Lapista, Varsinais-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta – Laiskimmin lajitellaan Keski-Suomessa

Jokainen Pelkosenniemen ja Kolarin kuntien asukas toi Rinki-ekopisteille kierrätettäväksi keskimäärin 41,7 kiloa pakkausjätettä vuonna 2021. Kolari oli kärjessä myös vuotta aiemmin.



Raisiolaiset lajittelivat kierrätettäväksi 41,2 kiloa ja jaetulle kolmannelle sijalle yltäneet kauniaislaiset ja riihimäkeläiset 39,9 kiloa henkeä kohti. Sen sijaan eniten petrattavaa kierrätystottumuksissa on Keski-Suomessa: Viitasaarella, Kivijärvellä ja Pihtiputaalla ekopisteille tuotiin pakkausjätettä vain 3,3 kiloa henkeä kohden.



Tulokset selviävät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ekopisteiden keräysmäärätilastosta. Rinki ylläpitää valtakunnallista yli 1850 ekopisteen verkostoa, jonne kuluttajat voivat tuoda muovi-, kartonki-, metalli ja lasipakkausjätteensä maksutta kierrätettäväksi. Pakkausjätteet hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineena.

Jokainen suomalainen lajitteli kierrätettäväksi keskimäärin 9,3 kiloa pakkausjätettä vuonna 2021. Pakkausjätteen keräysmäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2021 suomalaiset toivat Rinki-ekopisteille kierrätettäväksi yhteensä 58 700 tonnia pakkausjätettä, kun vuonna 2016 luku oli vain 22 900 tonnia.



”Moni Rinki-ekopiste tyhjennetään vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 2021 ekopisteitä tyhjennettiin yli 340 000 kertaa. Tyhjennysvälejä optimoidaan. Tavoitteena on, että keräysastioissa olisi aina tilaa pakkausjätteille, mutta ympäristö huomioiden eli astiat pyritään tyhjentämään mahdollisimman täysinä. Kuluttajilta saatava palaute on tässä tärkeässä osassa, selventää Ringin operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori.



Kulutustottumusten muutokset näkyvät suoraan Rinki-ekopisteillä. Koronapandemian tyrehdyttämä alkoholin matkustajatuonti vähensi huomattavasti metallitölkkien ja lasipullojen määrää. Lisääntyneet verkkokauppaostokset ja noutoruoan suosio ovat puolestaan kasvattaneet kartonkijätteen määrää vuonna 2018 kerätystä 20 000 tonnista 30 000 tonniin vuonna 2021.



Keräysmäärissä on isoa vaihtelua myös vuodenaikojen mukaan: Kesä on kiireisintä aikaa. Ihmiset siivoavat kotejaan ja kesämökkiläiset lisäävät ekopisteiden käyttäjämääriä. Keräysmäärät laskevat syksyllä ja nousevat jälleen jouluksi.



Uudistunut jätelaki tekee pakkausten kierrättämisestä jatkossa entistä helpompaa. Heinäkuuhun 2023 mennessä kaikista vähintään 5 asunnon kiinteistöistä tulee löytyä muovi-, lasi- ja kartonkipakkausten sekä kodin pienmetallin keräysastiat. Moni suomalainen saa siis pian pakkausjätteiden keräysastiat omaan kotipihaansa. Vähintään viiden asunnon kiinteistöjä löytyy Suomesta noin 77 000.

”Lisäksi muovipakkausten keräysastioiden määrä ekopisteillä kasvaa vähintään 1000:een. Rinki-ekopisteverkosto palvelee kuluttajia jatkossakin erityisesti kauppojen ja muiden palveluiden yhteydessä eli siellä, missä ihmiset liikkuvat”, toteaa Tammivuori.

TOP 10: Suomen ahkerimmat Rinki-ekopisteiden käyttäjät* vuonna 2021

(kiloa pakkausjätettä / asukas)

Kunta Kiloja/asukas

Kolari & Pelkosenniemi 41,7

Raisio 41,2

Kauniainen 39,9

Riihimäki 39,9

Naantali 38,7

Järvenpää 38,3

Forssa 36,9

Kaarina 36,8

Kemiönsaari 36,9

TOP 10: Suomen laiskimmat Rinki-ekopisteiden käyttäjät* vuonna 2021

(kiloa pakkausjätettä / asukas)



Kunta Kiloja/asukas

Viitasaari, Kivijärvi, Pihtipudas 3,3

Pyhäjoki 3,4

Luhanka 4,2

Rääkkylä 5,0

Pedersören kunta 5,1

Uurainen 5,3

Merijärvi 5,5

Evijärvi 5,6



*Tilastoista on poistettu kiinteistökeräyksen piirissä olevat kunnan asukkaat eli he, joilta pakkausjätteiden erilliskeräysastiat löytyvät oman taloyhtiön pihalta.