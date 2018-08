Suomen johtavat ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn asiantuntijat sinetöivät liittonsa

Ohjelmistoyritys Codemen ja keinoälyasiantuntija AI4Value ovat liittoutuneet tarjoamaan yhdessä ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn ratkaisuja asiakkailleen. Codemen Oy on nyt AI4Value Oy:n osakas. Toisiaan täydentävien yritysten viesti on se, että keinoäly ei tarjoa pikavoittoja, vaan sen hyödyntäminen edellyttää riittävästi dataa ja kärsivällisyyttä kouluttaa keinoälyä suoriutumaan tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla.

Keinoäly on kuuma aihe IT-markkinassa ja uusia keinoäly-yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Keinoälyä ei kuitenkaan päästä hyödyntämään toivottuun tahtiin, jos dataa on liian vähän tai se ei ole tarpeeksi laadukasta. Ohjelmistorobotiikka on datan keräämiseen kivuton, nopea ja järkevä vaihtoehto. Ohjelmistorobotti uurastaa taukoamatta tiedonhaussa ja tuo tarvittavan datasyötteen keinoälylle. Tästä syystä ohjelmistorobotiikka on useimmiten perusedellytys keinoälyratkaisujen hyödyntämiselle.

”Codemen toteuttaa asiakkaidensa liiketoimintaa tukevia tietotekniikkaprojekteja. Nyt aloitettu yhteistyö AI4Valuen kanssa tuo meille tarvittavan lisän keinoälyosaamista kilpaillulla teknologia-alalla. Toimimme tiiviissä yhteistyössä testauksen ja laadunvarmistuksen palveluita tarjoavan Q-Factoryn kanssa. Vahvuutemme on oma kumppanuusohjelma, jonka avulla Codemen kykenee vastaamaan asiakkaiden vaativiin haasteisiin”, kertoo Codemen Oy:n omistajaosakas Misa Ahola, joka tunnisti nopeasti AI4Valuen potentiaalin.

”AI4Value on poikkeuksellinen start-up, sillä heidän liiketoimintansa lähtee liikkeelle valmiin ratkaisusalkun kanssa. AI4Valuen perustajat, Katriina Valli ja Pasi Karhu, tarjoavat keinoälykenttään konsultointia, koulutusta, projektityötä ja ennen kaikkea algoritmeja”, Ahola kertoo.

AI4Valuen ohjelmistorobotiikan asiantuntija Katriina Valli tunnetaan automaattisen tietojenkäsittelyn puolestapuhujana. Hän todellakin haluaa ATK:n takaisin. Pasi Karhu on tehnyt keinoälypohjaista tuotekehitystä ja liiketoimintaa jo 15 vuotta. Hänen kehittämänsä luonnollisen kielen tunnistuksen ja ennakoivan analytiikan algoritmit ovat AI4Valuen liiketoiminnan ydin. Codemen tukee ja nopeuttaa AI4Valuen kasvua tarjoamalla valmiin toimintaympäristön ja kumppaniverkoston. AI4Value puolestaan on luonteva ja ketterä kumppani Codemenille keinoälyn saralla.

”AI4Value on kasvuyritys, jolla on valmiita ja tuotantokelpoisia keinoälyratkaisuja. Olemme erittäin innostuneita ja kiitollisia siitä, että Misa Ahola ja Codemen näki potentiaalimme. Tarjoomamme täydentävät toisiaan, mutta sitäkin tärkeämpää on se, että yrityskulttuurimme ja arvomaailmamme sopivat erittäin hyvin yhteen. Tästä ei voi tulla kuin hyvä liitto", toteaa Katriina Valli.