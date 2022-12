Suomen kansallismuseo palkkaa yli sata kesätyöntekijää – tarjolla monipuolisia tehtäviä pääkaupunkiseudun lisäksi Savonlinnassa, Kotkassa, Askaisissa ja Hämeenlinnassa

Seurasaaren ulkomuseon tuleva kesämökki valittu – 1950-luvun lautarakenteinen mökki siirretään saareen Vähä-Kiljavalta 13.12.2022 14:08:16 EET | Tiedote

Seurasaaren ulkomuseo Helsingissä saa rakennuskokoelmaansa kesämökin, joka avautuu yleisölle vuonna 2026. Avoimen haun kautta löydetty, Hyvinkään Vähä-Kiljavalla sijaitseva mökki on valmistunut 1953, ja sen on suunnitellut arkkitehti Erkki Koiso-Kanttila perheelleen. Suomen kansallismuseoon kuuluva Seurasaaren ulkomuseo on perustettu vuonna 1909. Museo esittelee suomalaista rakennusperintöä ja asumisen tapaa 1600-luvulta 1900-luvulle kaikkiaan liki 90 eri puolilta Suomea tuodun rakennuksen kautta. Edellinen rakennuskokonaisuus siirrettiin Seurasaareen 40 vuotta sitten.