Suomen kansallismuseon kohteissa kävijämäärät koronaa edeltävälle tasolle

Korona-aika on jäämässä taakse Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa. Seurasaaressa, Kansallismuseossa, Tamminiemessä, Hvitträskissä, mutta myös Louhisaaren kartanomuseossa, Hämeen linnassa ja Vankilassa kävijämäärien osalta on palattu koronaa edeltävälle tasolle. Suomen kansallismuseon kahdeksassa museossa ja kahdessa linnassa vieraili vuoden 2022 aikana yhteensä 596 326 kävijää. Edellisvuoteen verrattuna kasvu on merkittävä, yli 178 000 kävijää.

Olavinlinnassa kävijämäärät kasvoivat koronavuosista. Kuva: Esko Ikonen

”Kun korona-aikana kotimaan matkailubuumi suuntautui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, voidaan Suomen kansallismuseon osalta todeta, että matkailijat ovat palanneet myös Uudellemaalle”, museopalvelujohtaja Tiina Mertanen Suomen kansallismuseosta sanoo.



Vuoden 2022 aikana myös tapahtumatoiminta alkoi normalisoitua. Tämä näkyi selvästi kävijämäärissä, yhteensä opastetuille kierroksille ja tapahtumiin osallistui 190 000 kävijää, kun edellisvuonna osallistujia oli 122 000. Kansallismuseon kävijämäärissä huima nousu Esimerkiksi Kansallismuseossa kuluneen vuoden voi sanoa olleen edelliseen koronan kurjistamaan vuoteen verrattuna erittäin hyvä. ”Vaikka vielä tammi- ja helmikuussa kävijämäärät jäivät voimassa olleiden rajoitusten vuoksi normaalista, palattiin loppuvuoden osalta lähes normaalitasolle. Kesäkausi oli jopa erittäin vilkas”, Kansallismuseon intendentti Liisa Lohtander kertoo.



Kaikkiaan Kansallismuseossa oli kävijöitä noin 184 000, mikä on yli 60 % enemmän kuin edellisvuonna, jolloin koko museorakennus oli kiinni koronan vuoksi neljä kuukautta.



Joulukuun alussa avattu, odotettu Akseli Gallen-Kallela -näyttely ja museon kolmannessa kerroksessa syksyllä avattu lasten oma Leikin aika löysivät molemmat kävijäkuntansa heti avajaisviikolla.



”Painoarvoltaan tärkeintä oli kuitenkin se, että pystyimme tarjoamaan yhteensä 180 ukrainalaislapselle kesäleirejä, joilla viettää aikaa yhdessä”, Lohtander kertoo. Etelä-Suomen kohteissa kävijäennätyksiä – Seurasaaressa kävijämäärät kolminkertaistuivat Suomen kansallismuseon kohteista Seurasaaren, Tamminiemen, Hvitträskin ja Louhisaaren kartanolinnan kävijämäärät ylsivät selvään nousuun.



Seurasaaressa kävijämäärät liki kolminkertaistuivat ja kävijöitä oli yli 42 100. Myös Hvitträskissä korona-ajan voi sanoa jääneen taakse, sillä kävijöitä oli touko-syyskuun aikana yli 14 200.



Samoin Tamminiemessä kulunut vuosi on ollut edelliseen verrattuna erittäin hyvä, kävijöitä oli yli 13 100.



”Hvitträskissä ja Seurasaaressa perinteiset tapahtumat kuten Seurasaaren Taimimarkkinat ja Hvitträskin joulumarkkinat kiinnostivat yleisöä”, intendentti Mikko Teräsvirta kertoo. Louhisaaren kartanomuseossa tehtiin yleisöennätys Maskun Askaisissa sijaitsevassa Louhisaaren kartanomuseossa kävijämäärissä palattiin korona-aikaa edeltäviin huippulukemiin. Tänä vuonna kävijöitä oli 19 100.



”Louhisaaren kartanolinnan vetovoima perustuu osaltaan barokkilinnan ainutlaatuiseen tunnelmaan. Osasyy vilkkaalle kesälle löytyy syksyisin järjestettävistä kummituskierroksista, joita päädyttiin järjestämään suuren kysynnän vuoksi aiempaa enemmän, yhteensä 129. Niille myös osallistui ennätysyleisö, 2 600 kävijää”, intendentti Jouni Marjamäki kertoo. Hämeen linnassa ja Vankilassa ennätysyleisöt Korona-ajan voi sanoa päättyneen myös Hämeen linnassa ja vieressä sijaitsevassa Vankilassa. Hämeen linnassa kävijöitä oli noin 101 200. Vilkkaan viime kesän aikana kävijät löysivät esimerkiksi Hämeen linnan kolmanteen kerrokseen rakennetun pienoismallisalin. Linnan suosio yksityistilaisuuksien ja ravintolapalveluiden osalta ylitti jopa vuoden 2019 ennätyslukemat.



Vain kesäkaudella avoinna olevan Vankilan kävijämäärien osalta päästään ennätyksellisen vuoden 2021 tasolle, kävijöitä oli tänä vuonna noin 30 000. Oopperajuhlat palasivat Olavinlinnaan Olavinlinnassa kävijämäärät kasvoivat selkeästi koronavuosiin verrattuna, myös Oopperajuhlat järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2022 aikana kävijöitä oli yhteensä 124 000. ”Ulkomaisten matkailijoiden määrä on hiljalleen palautumassa koronaa edeltävälle tasolle”, intendentti Jouni Marjamäki kertoo. Kiireisimmät kuukaudet sijoittautuivat jälleen kesäkauteen. Suomen merimuseossa vilkkaan vuoden kohokohtana Museolaiva Kemin avautuminen Vaikka venäläisten matkailijoiden määrä vähenikin Kotkan seudulla, löysivät saksalaiset ja virolaiset turistit Langinkosken keisarillisen kalastusmajan. Näin Langinkosken kävijämäärät pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla ja olivat noin 10 800. Koronaa edeltävistä kävijämääristä jäädään vain hieman. ”Uutena kävijäryhmänä Kotkan seudulla näkyi myös kansainvälisten risteilyalusten saapuminen Pietarin sijasta Kotkaan”, intendentti Sirpa Kantola-Pakkanen kertoo. Tänä vuonna Suomen merimuseon kokonaiskävijäämäärät nousivat liki koronaa edeltävälle tasolle. Kävijöitä oli kuluneena vuonna 113 600, kun koronavuonna 2021 jäätiin 90 300 kävijään. Suomen merimuseon museolaivat ja viime keväänä yleisölle avautunut Majakkalaiva Kemi kiinnostivat kävijöitä. Kesäkauden aikana museolaivoihin tutustui yhteensä 18 000 henkilöä.

