Suomen Kauppakeskusyhdistys: Kulku kauppakeskusten liiketiloihin on turvattava koronapandemian aikana - oleskelu yleisissä tiloissa rajataan

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on suositellut tänään, että yksityiset kauppakeskukset sulkisivat yleiset oleskelutilansa. Varhilan mukaan kulku kauppakeskusten liiketiloihin on kuitenkin turvattava, joka ei valitettavasti välity tämänpäiväisestä uutisoinnista.

Suomen Kauppakeskusyhdistys näkee, että koronapandemiankin aikana asiakkailla on ehdottomasti oltava mahdollisuus asioida kauppakeskusten liiketiloissa, mutta yleistä oleskelua voidaan rajata monilla tavoin.Tämä koskee muun muassa erilaisia istuma- ja leikkialueita, jotka rajataan pois käytöstä ohjeistuksen ja järjestysvalvonnan keinoin. Turvallisuuden lisäksi on taattava myös yhteiskunnan ja sen palveluiden toimivuus, jossa kauppakeskuksilla on keskeinen rooli.

Elinkeinoelämään kohdistuvien rajoitustoimien tulee olla vähimmän haitan periaatteen mukaisia ja tarkkarajaisia. Kauppakeskukset ovatkin tehneet hyvin paljon toimenpiteitä hygienian ja kansalaisten turvallisuuden eteen. Monella kauppakeskuksella on esimerkiksi COVID 19 -sertifikaatti, joka on tunnustus esimerkillisestä viruksen leviämisen ehkäisemisen eteen tehdystä työstä.

Kauppakeskusyhdistys näkee myös tärkeänä, että vuoropuhelua valtiovallan ja elinkeinonharjoittajien kanssa käydään etukäteen eri puolten asiantuntemusta kuunnellen. Kaikkien suomalaisten yhteinen pyrkimys on, että selviämme tautitilanteesta yhdessä sekä terveinä että taloudellisesti toimintakykyisinä. Kauppakeskukset tekevät jatkossakin tämän eteen töitä.

Lisätietoja:



Sanna Yliniemi

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys

Kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja, Citycon Oyj

041 456 3421

sanna.yliniemi@citycon.com