Suomen Kiinteistönvälittäjät ry asumisen ja kuluttajan asialla jo 75 vuotta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti lähettämässään onnitteluviestissä sodanjälkeisen ajan jälleenrakennuksen merkitystä ja toisaalta nykypäivän voimakkaan kaupungistumisen asettamia haasteita maaseudun kiinteistöjen arvokehityksessä. Hän toi esille myös koronapandemian ja etätyön aiheuttaman käänteen tähän kehitykseen.

Järjestön 86-vuotias kunniapuheenjohtaja Pasi Volanen, kiteytti tervehdyksessään sitä, että SKVL:n 75-vuoden aikana on kiinteistönvälittäjien arvostus noussut merkittävästi. Rehellisen ja vastuullisen kiinteistönvälityksen puolustaminen on edelleenkin SKVL:n tärkeimpiä teemoja edunvalvonta ja vaikuttamistyössä.

SKVL:n puheenjohtajaksi toiselle 2-vuotiskaudelle valittu lahtelainen yrittäjä Tomi Keto-Tokoi kommentoi: ” Suomen Kiinteistönvälittäjien jäsenet erottuvat ainutlaatuisen historiansa ansiosta erityisesti siksi, että toiminnan teemana on aina ollut kuluttajan oikeuksien puolustaminen ja luottamuksen ansaitseminen rehellisyydellä. Mutta lisäksi myyjän, että ostajan oikeudenmukaisen ja turvallisen asuntokaupan ajamisella. SKVL:n jäsenyrittäjät erottuvat joukosta myös siksi, että he tuntevat omat alueensa ja markkinansa sekä oikeat tavat toimia juuri omalla alueellaan. Pienemmät yritykset mukautuvat paljon nopeammin muuttuvassa markkinassa ja heillä on intohimoa kehittää toimintaansa paikallisesti.”

”Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL on pärjännyt kovissakin paikoissa eri vuosikymmenillä sitoutumattomien yrittäjien puolustajana”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Tällä vuosikymmenellä on näkynyt selvä muutos yksityisten vapaiden yrittäjävetoisten yritysten kasvuna. Alan selvä murros yksityisiin pienempiin yrityksiin on tuonut kasvua sekä jäsenmäärään, että erityisesti jäsenten kautta tehtyjen asunto ja kiinteistökauppojen määrään. SKVL on tänä päivänä markkinoiden ylivoimaisesti suurin verkosto paikallisia ammattilaisia, jotka tekevät selvästi yli 3200 kauppaa kuukaudessa. ”Kasvua on ollut tasaisesti jo viimeiset 5 vuotta. Järjestön jäsenten toimistojen määrä on lähes 500 ja välittäjämäärä lähes 1600. Vuonna 2020 jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylitti jo maagisen 200 miljoonan euron rajan”, kommentoi Mannerberg.

”Eräs keskeinen tehtävämme on valvoa kuluttajien etua siinä, että heillä on vapaus valita kuka heidän asuntoaan myy. Vuosikymmenten varrella on ollut monenlaisia tilanteita, joissa SKVL on joutunut puolustamaan näitä oikeuksia tiukasti niin lainsäädännön kuin eettisten sääntöjen avulla. 75-vuotis historiaamme kirjoittaessa huomasimme, että asia on pysynyt agendallamme jo 60-luvulta saakka”, jatkaa Mannerberg.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n hallitus valittiin vuodelle 2022

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n hallitus vuodelle 2022 valittiin 12.11.2021 järjestetyssä liittokokoustapahtumassa. Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n puheenjohtajaksi valittiin toiselle 2-vuotiskaudelleen yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Tomi Keto-Tokoi Lahdesta. Varapuheenjohtajana jatkaa yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Markku Rautanen Vantaalta.

Hallituksen varsinaisina jäseninä vuonna 2022 toimivat Marko Palhomaa Mikkelistä, Jouni Paasio Turusta, Merja Natunen Espoosta, Jan Riska Pietarsaaresta, Päivi Kuuttinen Kangasalta ja Hilkka Kivelä Oulusta. Varajäseninä toimivat Jukka Alanko Salosta ja Pertti Jääskeläinen Jyväskylästä.