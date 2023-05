Suomen Kiinteistönvälittäjien jäsenyrityksillä ei ole välittäjäkatoa, vaikka markkina on hiljaisempi kuin vilkkaimpina vuosina 2020 ja 2021

”Koronan ja alhaisten korkojen aikana markkina oli jonkin verran ylikuumentunut. Tällöin alalle tuli jonkin verran enemmän tekijöitä, mutta meidän näkökulmastamme tämä ei kuitenkaan ole johtanut henkilöstön vähenemiseen”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Muutama yksinyrittäjä on siirtynyt eläkkeelle, mutta tilalle on tullut sitäkin enemmän uusia yrityksiä. Todella moni on huomannut, että kiinteistönvälitys on ala, jossa pienikin yritys pärjää hyvin, kun yrittäjällä on kova ammattitaito. On nähty nousut ja laskut vuosien varrella ja opittu alan syklisyys talouden ylä- sekä alamäissä.

”Nyt korostuu kiinteistönvälityksen todellinen osaaminen, kun myynti on selvästi työläämpää. Sekä myyjän että ostajan kanssa käydään pitkiäkin prosesseja oikean kodin ja ostajan löytämiseksi”, toteaa Mannerberg. ”Esimerkiksi rahoituksen saaminen ja oikea ajoitus milloin myydään sekä ostetaan – sekä millä ehdoilla kauppa toteutetaan, jotta maksut saadaan ajallaan tehtyä ovat tärkeitä”, hän jatkaa.

Yksityisten yrittäjien elämä on aina varautumista myös hiljaisempiin hetkiin. Vararahasto on tärkeää olla olemassa, jotta hiljaisemmista hetkistä selvitään. Olemme myös havainneet välittäjien liikettä jäsenyrityksistä toisiin. Onkin erittäin tärkeää huolehtia siitä, että osaava henkilöstö pysyy yrityksissä ja on valmiina palvelemaan kuluttajia vaikeinakin aikoina, sillä silloin juuri välittäjiä tarvitaan kovasti. Alan yrityksille onkin tällä tärkeää ymmärtää, että osaavat välittäjät ovat resurssi eikä kulu. Vaikka huhtikuussa ei voi iloita kasvaneesta kauppamäärästä on myyntiin tulossa merkittäviä määriä erittäin hyviä koteja toukokuun aikana.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on jo vuodesta 1946 ollut yksityisten välitysliikkeiden koti ja tehnyt työtä turvallisen kodin vaihdon eteen niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.