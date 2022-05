Suomen Laatuyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ilkka Hämälä

Suomen Laatuyhdistys ry

Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toimintansa kehittävien yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteisö. Suomen Laatuyhdistys vahvistaa Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Laatuyhdistyksen jäseninä on noin 350 suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota ja sen toiminnassa on mukana tuhansia liiketoiminnan kehittäjiä ja vaikuttajia.

Laatuyhdistys on palkinnut EFQM-kehittämismallilla arvioidut parhaat organisaatiot Suomen laatupalkinnolla vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2021 palkittiin ensimmäistä kertaa Suomen kiertotalouspalkinnolla EFQM-mallilla arvioidut kiertotalouden parhaat organisaatiot.

Laatukeskus Excellence Finland Oy on Suomen Laatuyhdistys ry:n liiketoimintayhtiö. Toukokuusta 2022 alkaen yhdistys ja osakeyhtiö käyttävät uutta brändinimeä Excellence Finland.