Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja biokaasun nesteytyslaitoksen rakentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.9.2022 29.9.2022 12:27:01 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,82. Nyt taso on 10 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Elo-syyskuun vähäsateisuus on muuttanut alkukesän hyvän vesitilanteen selvästi keskimääräistä kuivemmaksi, mutta harvinaisen kuivaa ei ole, sillä viimeksi vuosina 2019 ja 2018 on oltu alempana. Jatkossakin sateet määräävät vedenpinnan kehityksen, kovin suurta alenemaa ei enää tule, kun Konnuksen ja Karvion pohjapadot leikkaavat tehokkaasti lähtövirtaamaa ja syksyn lämpötiloissa haihtumalla veden pinnasta poistuva vesimäärä jää pieneksi. Pinnan nousuun tarvitaan sateita. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa ja juoksutus on ollut viime viikkoina vähäistä. Jatkossakin oletetaan, että säännösteltyjen järvien pinnat pystytään pitämään tavoitetasoillaan. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Säännöstelyluvan mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa. Juojärvi