Suomen matkailuala ontuu, koska myyntitaidoissa on pahoja puutteita

Suomessa on runsaasti hienoja matkailukohteita ja oivallisia palveluja, joita on todella vaikea löytää. Nyt viimeistään on jokaisen liikevaihtoa toivovan yrittäjän syytä ottaa myynti- ja markkinointitaidot haltuun tai ostaa ne palveluna.

Kesä 2020 oli poikkeuksellinen Suomen matkailun kannalta. Kotimaiset matkailijat matkustivat maamme suosittuihin matkailukohteisiin, kansallispuistoissa oli jonoa ja matkailuautot vietiin käsistä. Toisaalta luin useampia kolumneja ja mielipidekirjoituksia, joissa valiteltiin samaa asiaa: kotimaan matkailuhelmiä oli vaikea tai mahdoton löytää, jos ei halunnut suunnata kaikista ilmeisimpiin kohteisiin. Tunsin itseni kesällä hetkittäin salapoliisiksi, kun yritin löytää kesäpaikkakunnaltamme mielestäni mökkeilyyn aika tyypillisesti liittyviä palveluita. Googletin, kävin kunnan ja yritysten sivuilla, huutelin Facebookissa. Kun jotain vihdoin löytyi, myyntiprosessi ontui pahasti ja osa aikomistani investoinneista jäi yksinkertaisesti tekemättä. Rahat säästyivät, mutta tarve jäi. Isoon ongelmaan olisi helppo ratkaisu: yrittäjien myynti- ja markkinointitaitojen kehittäminen. Suurin osa ihmisistä etsii palveluita hakukoneiden kautta, joten niiden löydettävyys verkossa on ensisijaisen tärkeää. Palveluiden tulisi olla kuvattuna selkeästi ja asiakkaan pitäisi päästä mahdollisimman vähillä klikkauksilla ostamaan tai saamaan lisätietoja. Some-markkinointi toimii hyvin kuluttajakaupassa. Jos haen verkosta vaikkapa tietyn alueen matkailukohteita, olen tyytyväinen jos sellaisen mainos ponnahtaa uutisvirtaani. Vielä tyytyväisempi olen, jos yhteydenottooni reagoidaan nopeasti ja saan tarvitsemani tiedot. Ostan. Myynti ja markkinointi on siirtynyt yhä enemmän verkkoon erityisesti tämän poikkeuksellisen aikakauden takia, joten nyt viimeistään on jokaisen liikevaihtoa toivovan yrittäjän syytä ottaa haltuun taidot tai ostaa ne palveluna. Myynti on iloinen asia. Sen avulla yrittäjän liikevaihto kasvaa ja asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. Tällä hetkellä on tarjolla kasapäin jopa ilmaisia kursseja, joilla voi oppia myymään ja markkinoimaan palveluitaan. Esimerkiksi avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa kursseja ja kurssikokonaisuuksia näistä aihepiireistä. 3AMK:n Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja sekä Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulunn myynnin ja markkinoinnin kurssit ovat yksi tapa kerryttää alan osaamista. Myynti, markkinointi ja digitaidot eivät ole rakettitiedettä, ja ne ovat kenen tahansa opeteltavissa. Teksti: Heidi Kock, Lab Manager Kuva: Elina Sirparanta / Visit Finland

Avainsanat koronakotimaanmatkailumarkkinointimatkailumyyntiyrittäjyys

