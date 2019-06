Suomen Mielenterveysseura on nyt MIELI Suomen Mielenterveys ry

Suomen Mielenterveysseura on vaihtanut nimeä. Järjestön uusi nimi on MIELI Suomen Mielenterveys ry, lyhyemmin MIELI ry. Samalla seuran sähköposti- ja verkko-osoitteet muuttuvat mieli.fi-muotoon.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, jonka jäseninä ovat 56 paikallista mielenterveysseuraa ja 32 muuta järjestöä. Työntekijöitä on noin 140 ja vapaaehtoisia 4000. Järjestö edistää lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä, ehkäisee itsemurhia, ylläpitää SOS-kriisikeskusta Helsingissä sekä koordinoi 22 kriisikeskuksen valtakunnallista verkostoa.



Järjestön edistävässä työssä keskeistä on eri alojen ammattilaisten ja yksityisten kansalaisten mielenterveystaitojen vahvistaminen. Tunnetuimpia toimintamuotoja ja menetelmiä ovat muun muassa Mielenterveyden ensiapu -koulutukset, opettajien täydennyskoulutukset sekä Lapset puheeksi -menetelmä. Kriisikeskukset tarjoavat matalan kynnyksen kriisiapua puhelimessa, verkossa ja kasvokkain. Valtakunnallinen kriisipuhelin vastaa vuodessa yli 50 000 kertaa – suomeksi, ruotsiksi ja arabiaksi.



Verkko-osoitteeksi mieli.fi



MIELI Suomen Mielenterveys ry perustettiin vuonna 1897 ja se on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Suomen Mielenterveysseurana järjestö toimi vuodesta 1952. Sen aikaisemmat nimet olivat Turvayhdistys mielenvikaisia varten (1897), Sielunterveysseura (1919) sekä Hermo ja mielitautien vastustamisyhdistys (1939).



”MIELI ry on koko historiansa ajan ollut uudistaja, joka on löytänyt myös itselleen aina uuden roolin ja tehtävän muuttuvassa maailmassa. Tätä muutosta myös kolme aikaisempaa nimenmuutosta ovat osaltaan kuvastaneet. ’Suomen Mielenterveysseura’ on nimenä kestänyt hyvin aikaa, 67 vuotta. Perinteikkäästä nimestä luopuminen ei ole koskaan kevyt päätös”, sanoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.



”Huomasimme kuitenkin vuosien mittaan, että nimi ei enää tässä ajassa kuvasta järjestön roolia merkittävänä valtakunnallisena mielenterveystoimijana, vaikuttajana ja kehittäjänä. Yhdistysrekisterissä seurat ovat tyypillisesti henkilöjäsenten yhdistyksiä. Urheiluseuratoiminnan lisäksi seura-nimi usein liittyy esimerkiksi kulttuurin vaalimiseen tai kotiseututoimintaan.”



MIELI-tunnuksen seura otti käyttöön vuonna 2014. Tunnus on sittemmin vakiintunut järjestön logoksi. Nimenmuutos nostaa MIELI-sanan järjestön nimeen ja mieli.fi on myös verkko-osoitteena helpompi muistaa. Nimenmuutos ei suoraan vaikuta paikallisten mielenterveysseurojen nimiin. Talvella toteutetussa kyselyssä valtaosa MIELI ry:n jäsenseuroista oli kuitenkin jo suuntaamassa MIELI Espoon mielenterveys ry -tyyppisiin nimiin.



Järjestön nimenmuutos on vielä PRH:ssa rekisteröitävänä.



MIELI ry:n nimet vuodesta 1897