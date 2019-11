Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: Pelastustoimen asema ja resurssit turvattava sote- ja pelastustoimen uudistuksessa

Palomiesliiton SPAL ry:n liittokokous on huolestunut pelastusalan asemasta ja riittävästä toimintakyvystä tulevassa pelastustoimen uudistuksessa, jota valmistellaan sote-uudistuksen rinnalla. Kuntien vastuulla oleva alueen pelastustoimi siirtyy jatkossa maakuntien järjestämisvastuulle. Pelastustoimi on pidettävä omana, erillisenä toimialana maakunnissa, edellyttää Palomiesliitto.

Palomiesliitto on huolissaan kunnissa meneillään olevista säästötoimenpiteistä ja lisääntyneistä yt-neuvotteluista. Pelastustoimen henkilöstön jaksaminen on jo nyt äärirajoilla supistuvien resurssien ja kasvavien hälytystehtävien puristuksessa. Työnantajana kuntien pelastuslaitosten on kannettava työnantajavastuunsa ja huolehdittava henkilöstönsä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista uudistuksessa.

Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan voimavarat ja suorituskyky turvataan. Sisäministeriö julkisti hiljattain pelastustoimen uudistuksen tavoitteet, jotka tähtäävät pelastustoimen toimintakyvyn ja pelastustoimen palveluiden parantamiseen.

Palomiesliitto perää vastuuta kuntapäättäjiltä ja sote-maakuntauudistuksesta vastaavilta. Itsenäisen pelastustoimen alasajo ja pelastusalan henkilöstö- ja toimintaresursseista säästäminen murentaisi rajusti yhteiskunnan turvallisuusperustaa.



Palomiesliiton korostaa, että maakunnissa on oltava jatkossakin pelastuslaitoksia, jotka pystyvät huolehtimaan paikallisesti lakisääteisistä viranomaistehtävistä ja pelastustoimen palveluista kansalaisille kaikissa turvallisuusolosuhteissa. Rahoituksella on turvattava riittävät henkilöstö- ja toimintaresurssit pelastustoimelle paikallisesti ja valtakunnallisesti.



Pelastustoimen toimintavalmiutta ei ole vara menettää uudistuksessa. Riittävä toimintakyky on varmistettava päivittäisessä pelastustoiminnassa, suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhtä lailla kehittyvissä kasvukeskuksissa kuin harvaan asutuilla alueilla. Myös pelastustoimen ja ensihoidon palvelutuotannon synergiaetu ja kustannustehokas toimintamalli on säilytettävä uudistuksessa.



Kansalaisten luottamus pelastustoimeen on korkealla tasolla. Palomiesliiton teettämän kansalaiskyselyn tulokset osoittavat, että suomalaiset haluavat turvata pelastustoimen resurssit. Peräti 81 prosenttia kansalaisista ei halunnut madaltaa pelastuslaitosten toimintavalmiutta, vaikka kustannuksia saataisiin näin pienennettyä.



Pelastustoimen strategian 2025 mukaisesti pelastustoimen tavoite on rakentaa turvallista ja kriisinkestävää Suomea. Pelastustoimen hyvä toimintavalmius, palvelujen laatu ja pelastustoimen aktiivinen kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ovat kriisinhallinnan ja kriisien ennaltaehkäisyn peruspilareita muuttuvassa toimintaympäristössä.