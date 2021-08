Suomen Palopäällystöliitto ottaa käyttöön turvallisen tilan periaatteet

Jaa

Jokaisen henkisen ja fyysisen turvallisuuden turvaaminen on ensisijaisen tärkeää Suomen Palopäällystöliiton tilaisuuksissa. Turvallisen tilan periaatteiden käyttöönotolla haluamme varmistaa, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi tilaisuuksissamme.

Suomen Palopäällystöliitto on julkaissut turvallisen tilan periaatteet, joita noudatetaan jatkossa kaikissa Palopäällystöliiton tapahtumissa ja koulutuksissa. Palo- ja poistumisturvallisuuden lisäksi haluamme tilaisuuksissamme varmistaa osallistujien, vieraiden ja järjestäjien henkisen ja fyysisen ja turvallisuuden. Tähän ohjaavat vahvasti myös pelastusalan arvot, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Turvallinen tila tarkoittaa, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Työturvallisuuslain mukaan häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa yksilön turvallisuudelle tai terveydelle. Esimerkiksi toisen henkilön loukkaaminen sanallisesti, fyysiset kontaktit ilman lupaa ja uhkailu ovat häirintää.

Turvallisen tilan periaatteemme sisältävät itse periaatteiden lisäksi toimintaohjeet häirintätilanteiden varalle. Häirintään syyllistyvät henkilöt poistetaan tilaisuuksistamme.

Turvallisen tilan periaatteella varmistamme, että jokainen kokee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi tilaisuuksissamme. Käytännössä edellytämme osallistujiltamme kunnioittavaa käytöstä muita henkilöitä kohtaan, emmekä hyväksy tapahtumissamme minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Jokainen tilaisuuksiimme osallistuva hyväksyy jatkossa turvallisen tilan periaatteet osana ilmoittautumista, ja turvallisen tilan periaatteista muistutetaan myös itse tilaisuuksissa.

Turvallisen tilan periaatteet – miten toimimme?