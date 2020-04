Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun 2019 voittaja on LämpöYkkönen

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun voittajaksi on valittu LämpöYkkönen. Kilpailussa arvioitiin yritysten myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja. LämpöYkkösen vahvuuksia ovat erityisesti myynnin johtaminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun järjestävät Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry. Kilpailu pidettiin tänä vuonna jo kymmenennen kerran.

Tutkimustulokset paljastavat, mitkä tekijät yhdistävät menestyneitä myyntiorganisaatioita



Haaga-Helian vetämän Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun kautta saadut tutkimustulokset vahvistavat näkemystä siitä, mitkä tekijät yhdistävät menestyviä myyntiorganisaatioita sekä mihin suuntaan ala on kehittymässä.



”Menestyvillä myyntiorganisaatioilla on nähtävissä yhteisiä piirteitä ja toimintamalleja, kuten strategia- ja asiakaslähtöinen toiminta, digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen sekä hyvä vuorovaikutus niin esimiestyöskentelyssä kuin asiakkaidenkin kanssa. Näissä yrityksissä sekä johto että myyjät tuovat omat kasvonsa sekä persoonansa esille viestinnässä, mikä korostaa kaupankäynnin luonnetta ihmiseltä ihmiselle -toimintana”, Ph.D. Timo Kaski, Head Of R&D Haaga-Heliasta kuvailee tutkimustuloksia.



Menestyksekkäät yritykset lähestyvät asiakkaita suunnitelmallisesti: yrityksen kilpailukykyinen asema markkinoilla sekä potentiaaliset asiakaskohderyhmät on määritelty huolellisesti. Ennen asiakastapaamista tehtävään analysointityöhön panostetaan. Myyjät rakentavat pitkäkestoisia asiakassuhteita ja huolehtivat asiakkaiden tyytyväisyydestä myös kaupan jälkeen.



”Vaikuttaa siltä, että dataan pohjautuva myynnin johtaminen kehittyy ja työkaluista koetaan niiden käytön lisääntyessä saatavan myös yhä enemmän hyötyä. Näin saavutetaan aikaisempaa ajantasaisempi kuva myynnistä ja parempi läpinäkyvyys”, Kaski jatkaa.



Hyvissä organisaatioissa näkyvät myös yhä enemmän yhdessä tekeminen ja oppiminen. ”Yhteishenki ja valmentava esimiestyöskentely osaltaan vaikuttavat siihen, että 80% myyjistä ilmoitti olevansa innostuneita työstään ja peräti 92% oli hyvin sitoutuneita työnantajaansa ja kertoivat saavansa työstä onnistumisen tunteita.”



Tutkimus paljasti myös yllättäviä tuloksia. Vastaukset jakaantuivat rajusti siinä, miten hyvin asiakkaiden kokemuksessa tapahtuvista muutoksista ollaan perillä. Monet yritykset olivat tietoisia siitä, miksi asiakkaiden antamat suosittelu- tai tyytyväisyyspisteet ovat muuttuneet huonommiksi tai paremmiksi. Vastaavasti puolet yrityksistä kertoivat, ettei heillä ole juurikaan käsitystä siitä, mistä muutokset johtuvat. Toinen yllättävä seikka on se, että vain 60%:lla yrityksistä on vastaajien mielestä jossain määrin olemassa ja käytössä virallinen eettinen ohjeistus.



LämpöYkkönen ottanut laajasti useita eri myyntiprosesseja



Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun 2019 voittajaksi on valittu LämpöYkkönen, joka tarjoaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä lämmitykseen että viilennykseen. Yrityksen asiakkaita ovat kuluttajat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Yritys on systemaattisesti johdettu ja siellä on otettu käyttöön useita eri myyntiprosesseja, jotka sopivat erilaisten asiakkaiden lähtökohtiin. LämpöYkkönen on myös alansa pioneeri digitaalisten työkalujen ja etäkonseptien käytössä.



”On upeaa, että myynnin prosessien sekä asiakaslähtöisten palvelujen innovatiivinen kehitystyö tulee huomioiduksi. Nämä ovat toimintamme kulmakiviä”, iloitsee LämpöYkkösen toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakoski.



Tutkimus toteutettiin kaikille yrityksille avoimena verkkokyselynä. Vastaajat ottivat kantaa kyselylomakkeen 50:een väittämään valitsemalla kullekin vaihtoehdon 7-portaiselta Likertin asteikolta, jossa 7 kuvasi vastausta ”täysin samaa mieltä” ja 1 vastausta ”täysin eri mieltä”. Kyselylomakkeeseen vastasi 60 henkilöä 42:sta yrityksestä. Yritysten keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu oli 20%. Vastausten sekä ulkopuolelta saatavan taloudellisen datan perusteella asiantuntijoista koostuva raati valitsi viisi finalistia, joiden myyntijohtoa haastateltiin vielä kasvotusten. Tämän lisäksi myös yritysten asiakkaille tehtiin satunnaisia haastattelusoittoja.