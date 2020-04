Suomen Restonomit: Nyt katse lähimatkailuun – matkailu- ja ravintola-alan lomautusaalto ei saa eskaloitua irtisanomisiksi

- Hienoa, että ravintolat ovat saamassa korvamerkityn suoran tuen. Matkailu- ja ravintola-alaa on nyt tuettava monipuolisesti pandemian yli, jotta palvelu on iskussa kun rajoitteet puretaan. Kotimaan matkailu on nyt se juttu, jonka avulla on mahdollista saada rahaa kassaan alamme yrityksiin, sanoo Suomen Restonomien puheenjohtaja Niklas Honkalehto.

Kuva: Kerttu Penttilä

Matkailu- ja ravintola-ala on kokenut koronakriisin kovalla tavalla. Pandemian vastaiset toimet ovat käytännössä keskeyttäneet matkailu- ja ravintola-alan yritysten toiminnan ruuan ulosmyyntiä lukuun ottamatta. Matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan korkeakoulutettuja edustava Suomen Restonomit kiittää yritysten kehysriihessä saamasta tukipaketista, mutta korostaa suoran, korvamerkityn tuen välttämättömyyttä. - Odotamme paljon työ- ja elinkeinoministeriön ravintoloille suunnattavalta tukipaketilta. Nyt tarvitaan helppoa tukea matkailu- ja ravintola-alan yritysten juokseviin kuluihin kuten vuokriin, jotta yritystoimintaa ei tarvitsisi lopettaa kokonaan ja tuhannet lomautetut saisivat pitää työpaikkansa, Suomen Restonomien puheenjohtaja Niklas Honkalehto sanoo. - MaRa-alueen yritysten erityisen syvä ahdinko näkyy hyvin esimerkiksi EK:n tuoreessa kyselyssä. Sen mukaan 89 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan työnantajista on jo tehnyt lomautuksia ja 11 prosenttia irtisanomisia, kun kaikki toimialat kattavassa kyselyssä luvut ovat 44 prosenttia ja 5 prosenttia, Honkalehto huomauttaa. - Ravintoloiden ja matkailun ahdinko näkyy kipeästi myös jäsenneuvonnassamme, kertoo neuvottelupäällikkö Amalia Poutanen Akavan Erityisaloista. - Jäsenkyselymme mukaan lomautusten ja irtisanomisien lisäksi työpaikoilla ovat yleistyneet osa-aikaistamiset ja 0-tuntisopimukset eli käytäntö, jossa työhön kutsutaan tarvittaessa. Määräaikaisilla työntekijöillä työsuhteita ei ole jatkettu, Poutanen kertoo. Suoran tuen lisäksi Suomen Restonomit vaatii ravintoloille vuokra- ja verohelpotuksia. - Kaikki keinot on nyt otettava käyttöön. On hämmästyttävää, että vain noin 60 % vuokranantajista on helpottanut vuokranmaksuvelvoitetta matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiltä. Yhä useamman vuokranantajan täytyy tulla vastaan ja omalla toiminnallaan tukea yritysten jatkuvuutta ja samalla oman vuokralaisensa eloonjäämistä, Niklas Honkalehto sanoo. -Verohallinnon päätös, jonka mukaan lounasseteleillä saa nyt tilata ruokaa kotiin, oli erinomainen. Väliaikaiseksi tarkoitettua käytäntöä on syytä jatkaa pysyvästi, koska yhä useampi työskentelee etänä. Silloin myös päivitettäisiin lounasetua niin, että se vastaisi nykypäivän työelämän tarpeita. - Nyt on aika myös nostaa yritysten edustuskulujen verovähennysoikeus 75 prosentista takaisin sataan prosenttiin.Tämä tukisi liike-elämän mahdollisuuksia panostaa edustustoimintaansa taantuvassa taloudessa ja toisi kipeästi kaivattu asiakasvirtaa kotimaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin, esimerkiksi laskettelukeskuksiin. Restonomit auttamassa

toimialaa takaisin jaloilleen Restonomit ovat ammattikorkeakoulusta valmistuneita matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntijoita. - Restonomeilla on kokonaisnäkemystä matkailu- ja ravintola-alasta sekä sen kehittämismahdollisuuksista. Tätä osaamista tarvitaan, kun toimiala pyrkii takaisin jaloilleen koronakriisistä, Niklas Honkalehto sanoo. - Kotimaan matkailu on viime vuosina ollut kasvussa. Koronapandemia ja matkailurajoitukset voivat vaikuttaa tämän trendin jatkumiseen. Moni suomalainen suunnittelee nyt ensimmäistä kertaa sellaista kesälomaa, jonka viettää kokonaan Suomessa, Honkalehto pohtii. - Kannustamme jäseniämme restonomeja ja alan työnantajia hyödyntämään restonomiosaamisen ja kehittämään luovia palveluratkaisuja, joilla selvitään kriisistä. *** Restonomit ovat järjestäytyneet Akavan Erityisaloihin Suomen Restonomit ry:n kautta.

