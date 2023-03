Suomen startup-yhteisö kiittää parlamentaarisen TKI-työryhmän jäseniä onnistuneesta työstä

Talouden kannalta TKI-toiminta on tärkeää, sillä sen avulla voidaan kasvattaa työn tuottavuutta, joka puolestaan lisää talouskasvua ja osaltansa mahdollistaa elintason kehityksen. TKI-toiminnalla tavoitellaan uusia keksintöjä, ratkaisuja, innovaatioita tai toimintatapoja, joiden avulla saadaan enemmän aikaiseksi samoilla tai pienemmillä resursseilla. Suomessa toimii lukuisia startup-yrityksiä, jotka kehittävät ratkaisuja maailman haastavimpiin haasteisiin, kuten päästöjen vähentämiseen ja luonnolle haitallisten materiaalien korvaamiseen ilman kulutuksen vähentämistä. Tällaiset ratkaisut tarvitsevat julkisen sektorin tukea niin rahoituksen kuin osaavan työvoiman saamisen osalta. Tästä syystä TKI-työryhmän työ on ollut tärkeää.

Työryhmän loppuraportissa otetaan ansiokkaasti kantaa keskeisiin haasteisiin, joita Suomi kohtaa TKI-toiminnassa. Julkisen rahan lisäksi Suomi tarvitsee kovatasoista osaamista. Julkaistun raportin mukaan huomiota on kiinnitettävä erityisasiantuntijoiden ja heidän perheidensä maahantulon sujuvuuteen, kansainvälisten osaajaperheiden kannalta kriittisten koulu-, varhaiskasvatus yms. palveluiden saatavuuteen, kansainvälisten opiskelijoiden houkutteluun valituilta kohdealueilta. Lisäksi olisi tärkeää selvittää Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden oikeutta vähentää lukukausimaksut verotuksessa, mikäli he jäävät Suomeen töihin vähintään tietyksi määräksi vuosia. Nämä ovat olleet myös startup-yhteisön keskeisiä hallitusohjelmatavoitteita, joilla Suomen talous saadaan kasvu-uralle.

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad: “Valtiot jakavat yritystukia erilaisiin yritysten hankkeisiin ja toimintoihin ja tutkitusti toimivimpien joukossa ovat t&k-tuet. Syynä on se, etteivät yritykset harjoita yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kansantalouden kilpailukyvyn kannalta riittävästi t&k-toimintaa. Vapaat markkinat epäonnistuvat ja niiden korjaamiseksi julkisen vallan on autettava yrityssektoria oikeaan suuntaan. Isoimpana syynä markkinoiden epäonnistumiselle on se, että t&k-toiminnasta syntyy myönteisiä ulkoisvaikutuksia, joissa yrityksen t&k-toiminta esimerkiksi lisää muiden markkinoilla toimivien yritysten tuottavuutta. Yritysten tulisi siis harjoittaa t&k-toimintaa enemmän kuin ne tekisivät sitä vain oman voitontavoittelun perusteella. Siksi julkisella vallalla on merkittävä rooli t&k-investointien vauhdittajana. Näkemykseni mukaan nykyinen eduskunta ja hallitus ovat onnistuneet ainakin t&k-politiikan osalta tekemään päätöksiä, joiden myönteisiä vaikutuksia voidaan perustella tutkimuskirjallisuuden avulla. Nyt on mielestäni erinomainen hetki kiittää poliitikkoja hyvästä työstä.”

Suomen startup-yhteisö on kartoittanut startup-yritysten roolia t&k-panostusten kasvutarpeen osalta. Lataa Suomen startup-yhteisön t&k-selvitys tästä linkistä.

Suomen startup-yhteisö toteutti selvityksen Suomen t&k-ympäristöstä loppuvuodesta 2022. Selvityksessä esitellään politiikkasuosituksia, joiden avulla startup- ja muut yritykset voisivat kasvattaa t&k-menoja entisestään tulevina vuosina. Lisäksi selvityksessä esitellään skenaariolaskelmia siitä, miten paljon Suomen startup-yhteisön jäsenet voisivat investoida t&k:hon kasvaessaan Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli myös arvioida startupien vaikuttavuutta Suomen taloudelle.