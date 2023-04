Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Kahden viikon palvelulupaus erityisosaajille hallitusohjelmaan.”

Suomen Startup-yhteisö uskoo, että suomalaiset startupit saadaan kasvuun erityisesti kolmella selkeällä kokonaisuudella, jotka tulisi kirjata hallitusohjelmaan.

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Suurin pullonkaula kasvulle on osaavan työvoiman saaminen. Tarvitsemme yrityksiimme huippuosaajia Suomesta, mutta myös ulkomailta. Kilpailu on globaalia, Suomi ei voi olla kisassa vain ihan hyvä. On oltava maailman paras.”

Suomen startup-yhteisö ehdottaa, että hallitusohjelmaan kirjataan takuu kahden viikon palvelulupauksesta Suomeen tulevalle erityisosaaja-statuksen omaavalle työntekijälle. Tämä palvelulupauksen tulisi pitää sisällään työluvan, pankkitilin avaamisen, puolison työllistymisen sekä tarvittaessa englanninkielisen koulupaikan lapselle. Nämä olisi hyvä saada yhden luukun alle ja koordinaatiovastuu esimerkiksi Migriin.

“Erityisosaajien työlupien osalta ja D-viisumin käyttöönoton myötä itse työlupaprosessi sujuu kyllä nopeasti, mutta se ei kuitenkaan yksistään riitä. DVV:n digitaalisen henkilöllisyyden hanke tulisi myös viedä maaliin ja uudistuksen ambitiotasoa tulisi vahvistaa siten, että oikeasti mahdollistaisi pankkipalvelujen nopeamman avaamisen, Pakarinen toteaa.

Toinen tärkeä kirjaus hallitusohjelmaan liittyy Suomen startup-yhteisön mukaan tutkimukseen ja kehitykseen.

Riikka Pakarinen: “Tulevan hallituksen on laitettava parlamentaarisen T&K-työryhmän raportti täytäntöön. Tämän rinnalla on huolehdittava siitä, että meillä riittää tutkijoita. Lisäresurssit eivät tässäkään auta, jos tekijät puuttuu. On laskettu, että vuoteen 2030 mennessä tarvitsemme jopa 50.000 uutta tutkijaa lisää, jotta voimme saavuttaa tavoitteet ja hyödyntää tarvittavat uudet resurssit.”

Kolmantena selkeänä asiakokonaisuutena Suomen startup-yhteisö mainitsee verotuksen. Erityisryhmien osalta, joita ovat kovatuloiset palkkatyöläiset ja joiden osaaminen ei ole paikkaan sidottu sekä innovaattorit, verokannustimilla näyttäisi startup-yhteisön mukaan olevan merkitys maahanmuuton osalta.

Riikka Pakarinen: “Avainhenkilöverotusta voitaisiin pidentää nykyisestä neljästä vuodesta seitsemään vuoteen, kuten se on Tanskassa. Lisäksi kiinteää veroprosenttia voisi alentaa hieman nykyisestä. Kyselyjemme mukaan Suomen korkeahko verotus ei ole startup-yrityksille kuitenkaan varsinainen kasvun este. Tämä avainhenkilöverotuksen kehittäminen on perusteltua vain siksi, että erityisosaamisen työvoimasta on niin kova globaali kilpailu. Yritykset, joilla on parhaat osaajat, voittavat markkinoilla.

Rahoituksen osalta Business Finlandin startup-rahoitusta tulisi tehostaa ja ilmastorahaston kautta pitää ohjata rohkeampi ja isompi rahoitus climate ja kiertotalous-firmoihin.

Näillä edellä mainituilla selkeillä hallitusohjelmakirjauksilla kasvuyrittäjyys ja startupit ovat taas piirun verran vahvempi talouden kivijalka suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan takaamiseksi”, Pakarinen ynnää.