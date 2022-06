Suomen suosituimpiin perhevaikuttajiin lukeutuvan Maria Kangaskortetin satukirja on pelastus vaikeisiin iltoihin – Unitalon tarinoita rauhoittaa levottoman lapsen

The Realm of Maria -Youtube-tililtä tuttu Maria Kangaskortet julkaisee tällä viikolla ensimmäisen satukirjansa Unitalon tarinoita. Kirjassa on mukana viisi erilaista iltasatua, joiden on tarkoitus rauhoittaa lasta, lievittää hänen stressiään ja auttaa häntä nukahtamaan. Samalla kun aikuinen lukee kirjaa, hän piirtää selkään tai tekee lapsen raajoihin unihierontaliikkeitä. Liikkeiksi on valikoitunut tutkimusten mukaan toimiviksi todettuja liike- ja kosketussarjoja.

Idea kirjaan syntyi oman kokemuksen kautta: yksi Kangaskortetin lapsista on motorisesti levoton, ja hänellä on ollut vaikeuksia rauhoittua nukkumaan mentäessä. Kangaskortet tutki aihetta ja mietti, miten lapsen kierrokset saisi laskettua iltaa kohti. Hän alkoi kertoa iltasatutarinoita, joiden päähenkilönä lapsi itse oli, ja liitti siihen mukaan myös hieronnan.

Uusi tapa toimi niin hyvin, että se on nykyisin toistuva iltarutiini Kangaskortetin molempien isompien lasten kanssa. Toimivimmat sadut päätyivät myös osaksi Unitalon tarinoita.

”Yksittäiset sadut toimivat rentoutusharjoituksena, lapsen ei tarvitse kuin maata ja kuunnella. Satu auttaa lasta irrottautumaan päivän tapahtumista tai huolista ja hellä kosketus viestii lapselle, että hänestä välitetään”, Kangaskortet sanoo.

Hän uskoo, että yhteinen lukuhetki on myös helppo tapa luoda lapsen ja vanhemman välille lämmin, yhteinen tuokio, jos arki muuten tuntuu kiireiseltä eikä yhteistä tapaa pysähtyä ole.

Maria Kangaskortet (s. 1990) on suosittu videobloggari ja kirjailija. Otava on aiemmin julkaissut kaksi Kangaskortetin kirjoittamaa tietokirjaa, Ruutuvapaata ja Ruutuvapaata koululaisille. Kirjojen lisäksi hän tekee Youtube-kanavaansa täyspäiväisenä yrittäjänä yhdessä miehensä Tommin kanssa. Kolmilapsiseksi kasvaneen perheen arkea seuraa Youtubessa yli 70 tuhatta ja Instagramissa 30 tuhatta seuraajaa. Yhteensä kanavan videoita on katsottu yli 100 miljoonaa kertaa. Unitalon tarinoita on kuvittanut Jonna Markkula.

