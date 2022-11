Suomen suosituin isänpäivälounas tarjoillaan ABC-asemilla

Lähes 18 000 ruokailijaa nauttii isänpäivälounaan ABC-asemilla ensi sunnuntaina. Isänpäivän Noutopöytä on perinne jo tuhansille perheille. ABC:n ylivoimaisesti suosituin juhlapäivä on edelleen äitienpäivä, jolloin ruokailijoita on jopa yli 40 000.

Kuva: Lari Lappalainen

ABC-asemien henkilökunta valmistautuu parhaillaan tulevaan sunnuntaihin, jolloin asemilla tarjoillaan mutkatonta juhlaruokaa tuhansille asiakkaille. – Tänä vuonna tarjoamme kotimaista porsaan ulkofileetä ja kermaista pippurikastiketta, uunipaistettua kirjolohta ja smetanakastiketta sekä kasvis-kookoscurrya. Isänpäivän lounaan suosio piilee varmasti siinä, että meillä koko perhe voi nauttia herkuista pitkän kaavan mukaan edullisesti. Juhlapäivän kunniaksi tarjolla on myös kakkukahvit, jotka sisältyvät lounaan hintaan, ABC-ravintoloiden kehityspäällikkö Teemu Vehniäinen kertoo. ABC Noutopöytä kokoaa ihmiset yhteen niin arkena kuin juhlana. Juhlanoutopöytä on perinteisesti katettu aina äitienpäivänä, isänpäivänä ja joulun alla. ABC:n vilkkain yksittäinen juhlapäivä on äitienpäivä, jolloin lounaan nauttii jopa yli 40 000 asiakasta. Tänä vuonna jouluinen noutopöytä on tarjolla kaikilla ABC-asemilla 6.–7.12., ja useat asemat kattavat sen myös muutamana lisäpäivänä. Noutopöytä säilytti suosionsa myös haastavina aikoina Korona-aikana ABC Noutopöydän ruokailijamäärät laskivat, mutta tällä hetkellä sen suosio kasvaa taas ilahduttavaa vauhtia. Juhlanoutopöytiä jouduttiin perumaan haastavimpaan korona-aikaan vain kahdesti, ja näistä yksikään ei koskenut isänpäivän lounasta. – Olemme halunneet parhaamme mukaan pitää kiinni juhlanoutopöydistä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kohtuuhintaisen juhla-aterian. Tänäkin isänpäivänä jo legendaksi muodostunut juhlalounas on saatavilla ympäri Suomea noin 90 ABC-asemalla. Joillakin paikkakunnilla tarjoamme ainoana ravintolana isänpäivän lounaan, Vehniäinen sanoo. Vuonna 2019 ABC:n noutopöytäannoksia myytiin yhteensä noin 4,8 miljoonaa kappaletta koko vuoden aikana. Tämän vuoden ennuste lähenee jo neljää miljoonaa myytyä annosta. Tarjontaa uudistetaan vuosittain ABC Noutopöydän annoksia kehitetään huolellisesti yhdessä ABC-ketjun ammattilaisten voimin. Samoin noutopöydän juhla-ateriat ovat tarkkaan harkittuja ja ne vaihtelevat vuosittain. – Monipuolisuus ja helppous ovat noutopöytämme vahvuuksia. Jokainen voi kerätä pöydästä itselleen juuri sopivan annoksen. Uudistamme tarjontaa säännöllisesti sen mukaan, miten asiakkaidemme ruokailutottumukset muuttuvat. Tänä syksynä valikoima monipuolistui entisestään ja tarjoamme tuttujen ruokien lisäksi enemmän makupaloja maailmalta. Noutopöydässämme on joka päivä myös proteiinipitoinen kasvisvaihtoehto, Vehniäinen kertoo. Isänpäivän Noutopöytä tarjoillaan ABC Ravintoloissa sunnuntaina 13.11.2022. Noutopöydän hinta on S-Etukortilla 16,90 € (norm. 17,90 €). Lapsille (3–7-vuotiaat) noutopöytä maksaa 5,90 € ja junioreille (8–12-vuotiaat) 7,90 €. ABC-mobiililla maksettaessa aikuisten noutopöydästä saa alennusta –10 %.

