Suomen suurimmalle vuokranantajalle valmistuu ensi vuonna liki 800 uutta asuntoa ympäri Helsinkiä

Tammikuun lopussa valmistuu 74 asunnon kohde Jokipoikasenkaari 3 Tapanilaan. Helmikuussa valmistuu kaksi uutta kohdetta: 144 asunnon Kauppakartanonkatu 16 Itäkeskukseen ja Yläkiventie 14 -seniorikohde Myllypuroon, jonne tulee 44 asuntoa.

Maaliskuun lopussa valmistuu 77 asunnon uudiskohde Kettutie 8 Länsi-Herttoniemeen. Huhtikuussa saadaan Pasilaan uusia Heka-asuntoja, kun Lavakatu 10 -kohteeseen valmistuu 139 asuntoa. Käpylään valmistuu kesäkuussa suuri, 141 asunnon kohde Koskelantie 66.

Syksyllä valmistuu vielä kaksi uutta Heka-kohdetta. Malmille Syystien palvelukeskuksen läheisyyteen valmistuu seniorikohde Salavakuja 2, jossa on 91 asuntoa. Kalasatamaan Kaljaasi Fortunan kadulle valmistuu 71 asunnon uudiskohde, joka on melkein nollaenergiatalo, eli talo tuottaa lähes yhtä paljon energiaa kuin sen ylläpito kuluttaa. Tähän on päästy muun muassa jäteveden lämmöntalteenoton, aurinkopaneeleiden ja maalämmön avulla.

Suuressa osassa vuonna 2023 valmistuvissa uudiskohteissa on myös erityisasuntoja, jotka on tarkoitettu vanhuksille ja kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille. Erityisasuntojen vuokrauksesta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala.

Energiapihejä vuokra-asuntoja monipuoliseen arkeen

Hekan kaikki uudet talot rakennetaan erittäin energiatehokkaiksi ja tavoitteena on aina mahdollisimman alhainen kokonaisenergiankulutus eli A-energiatehokkuusluokka. Heka parantaa talojensa energiatehokkuutta esimerkiksi asentamalla ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä, joilla vähennämme merkittävästi energiahukkaa. Jokaiseen uuteen ja peruskorjattavaan kohteeseemme asennetaan aurinkovoimala ja maalämpö aina, kun se on teknisesti mahdollista.

Hekan uudiskohteissa on aina monipuolisesti erikokoisia asuntoja yksiöistä viiden tai neljän huoneen perheasuntoihin. Asuntojen lisäksi taloissa on kerhohuoneita, talosaunoja ja muita asukkaiden yhteisiä tiloja. Hekalla on myös senioritaloja, jotka on tarkoitettu yli 60-vuotiaille helsinkiläisille.

Uusien asuntojen hakuajat ovat noin 2–3 kuukautta ennen talojen valmistumista ja niistä ilmoitetaan Hekan verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Heka ei tee asuntojensa asukasvalintoja, vaan ne tekee Helsingin kaupunki. Uudiskohteiden rakennuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin Asuntotuotanto.