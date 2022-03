Suomen suurimmat tuulivoimalat tuottavat sähköä S-ryhmälle – myös aurinkosähkön määrä jatkaa vahvaa kasvuaan

Sarvisuon tuulipuiston Enventus V162 -voimaloiden kokonaiskorkeus on 247 metriä. Niiden tornien korkeus on 166 metriä ja roottorin halkaisija 162 metriä. Kunkin voimalan kokonaisnimellisteho on 5,6 megawattia ja puiston kokonaisteho noin 151 megawattia.

Puiston rakentaminen on ollut yhteensä noin 150 miljoonaa euron investointi. Vastapainoksi sen vuosituotannon arvioidaan olevan peräti 0,5 terawattituntia, mikä vastaa noin puolta koko S-ryhmän sähköntarpeesta.

- Näiden uusien voimaloiden käyttöönoton jälkeen olemme S-ryhmässä askeleen lähempänä omavaraisuutta käyttämämme sähkön suhteen. Ne turvaavat sen, että tuotamme sähköä uusiutuvilla energialähteillä sen määrän kuin sitä itse kulutammekin, S-Voiman toimitusjohtaja Mikko Halonen iloitsee.

Vuonna 2020 käynnistynyt Sarvisuon hanke kuuluu valtion uusiutuvan sähkön preemiojärjestelmän piiriin, sillä se oli yksi vuonna 2018 järjestetyn tuotantokilpailutuksen voittajista. Kilpailutuksessa etsittiin yhteiskunnan kannalta edullisimpia tuotantotapoja.

Tuulivoimaloita säädetään vielä kevään ajan, ja täydessä tuotantokunnossa puisto on alkukesästä.

S-ryhmä on aurinkosähkön ykkönen

S-ryhmän kiinteistöjen katoille ja ympäristöön sijoitettujen aurinkopaneelien määrä saavutti 100 000 paneelin rajapyykin viime vuoden lopulla. Tänä vuonna määrä kasvaa voimakkaasti.

- Olemme käynnistämässä kevään aikana seuraavaa rakentamisaaltoa yhdessä osuuskauppojen kanssa. Arviomme mukaan aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvaa seuraavien kahden vuoden aikana merkittävästi. Pysymme siis yhä vahvasti aurinkosähkön suurimpana tuottajana ja kuluttajana, Halonen linjaa.

Aurinkosähkön tuotanto on sääolojen ansiosta korkeimmillaan kesäkuukausina. Halosen mukaan kesän korostuminen tuotannossa ei ole ongelma.

- Kesällä myös myymälöidemme viilennystarve on suurimmillaan, ja aurinkosähkön tuotantohuippu osuu näin juuri oikeaan aikaan. Aurinkosähköhän kannattaa kuluttaa paikallisesti.

S-ryhmä julkaisi pari vuotta sitten tiukat ilmastotavoitteensa, joiden mukaan ryhmä pudottaa ilmastopäästöjensä määrää 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 koko ryhmä aikoo olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen, eli silloin se sitoo ilmasta hiiltä enemmän kuin sitä sinne tuottaa.