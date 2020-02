Suomen suurin verkkopohjainen musiikkikoulu tarjoaa palveluitaan jo noin 80 prosentissa maamme kirjastoista

Suomen suurin internet-pohjainen musiikkikoulu Rockway tarjoaa maksutonta musiikinopetusta jo yli puolessa Suomen kirjastoalueista. Palvelu laajenee vuonna 2020 entisestään - tällä hetkellä se on saatavilla pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä, Kuopiossa ja Iisalmessa. Konseptiin kuuluu kirjastokorttia vastaan tarjottavan musiikinopetuksen lisäksi myös erillisiä musiikkihuoneita, joissa kirjaston asiakkaat voivat kehittää soittotaitojaan yhtä lailla maksutta käytössä olevilla soittimilla.

Maamme kirjastot ovat ottaneet Rockwayn vastaan ilolla. ”Rockwayn myötä palvelumme ovat monipuolistuneet entisestään”, Tampereen pääkirjasto Metson musiikkiosaston kirjastoavustaja Tuomo Hohtari kertoo. ”Sen kautta olemme saaneet jopa uusia asiakkaita musiikkiosastollemme. On hienoa, että Rockway tarjoaa maksuttoman vaihtoehdon usein kalliille studiolle ja laitteillekin. Tämä antaa kaikille asiakkaillemme tasavertaisen mahdollisuuden opetella soittamista ja palvelu innostaa musiikkiharrastukseen. Lisäksi tämänkaltainen yhteistyö elävöittää musiikkiosastoamme ja toimii hyvänä lisänä, kun brändäämme omaa toimintaamme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.”

Myös Rockway iloitsee menestyksekkäästä yhteistyöstä. “Olemme tehneet kirjastoyhteistyötä jo lähes neljä vuotta ja ensimmäinen Rockway-huoneemme avattiin vuonna 2017. Nyt olemme ilolla seuranneet, kuinka kirjastoyhteistyötrendi on viime aikoina ulottunut myös musiikkialan muiden toimijoiden kausikortteihin ja siten konserttielämyksiinkin”, yhtiön perustaja-toimitusjohtaja Niklas Lindholm toteaa.

Rockwayn keskeisimpänä missiona on levittää musiikin sanomaa mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti – tuoda musiikinopiskelu saataville kaikille ja madaltaa sen harrastamisen kynnystä. Palvelua käyttävät kirjastojen lisäksi myös eri oppilaitokset aina ala-asteista lukioihin ja konservatorioista opettajankoulutuslaitoksiin, ja sitä käytetään aktiivisesti myös kansalaisopistoissa.

Lisäksi Rockway on järjestänyt kirjastojen musiikkiosastojen kanssa erilaisia musiikintekemiseen liittyviä tapahtumia, kuten Rockway Song Jam -laulunkirjoituskilpailuja, joita ovat olleet vetämässä tunnetut suomalaiset ammattimuusikot.

“Meille on tärkeää, että musiikin oppiminen mahdollistetaan kaikille. Olemme saaneet paljon myönteistä palautetta siitä, että nyt musiikinopiskelu on mahdollista myös niille, keillä on fyysinen, psyykkinen tai taloudellinen este osallistua perinteisempään opetukseen. Koemme olevamme etuoikeutettuja, kun saamme viedä myös heille musiikinoppimisen iloa”, Lindholm summaa.

Rockway.fi on yksi Suomen suurimmista e-oppimiseen keskittyvistä palveluista ja samalla suurin internet-musiikkikoulu. Palvelu aukesi yli kymmenen vuotta sitten ja tänä päivänä Rockwayllä on 100 000 käyttäjää. Rockwayn suurimmat oppiaineet ovat kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet ja laulu. Lisäksi oppitunteja löytyy myös ukulelesta, äänittämisestä ja biisinteosta. Rockway on vastaanottanut presidentti Tarja Halosen myöntämän INNOSUOMI-kunniamaininnan, ja kotimaisin voimin toteutettuna palveluna se on oikeutettu käyttämään Avainlippu-merkkiä. Rockway on myös valittu vuoden parhaaksi e-oppimisratkaisuksi.