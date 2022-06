Suomen Tekstiili & Muoti mukaan eurooppalaiseen muotialan allianssiin

Taisteluasujen hankintaprosessin avoimuus tukee suomalaisen tekstiiliteollisuuden mahdollisuuksia menestyä 3.3.2022 10:16:24 EET | Tiedote

Yhteispohjoismainen taisteluasutilaus on menetetty mahdollisuus kotimaiselle tekstiiliteollisuudelle. Tekstiiliteollisuuden suomalaisen tuotannon säilyttäminen on osa huoltovarmuusinfrastruktuuria, ja sen merkitys on tullut esiin esimerkiksi koronapandemian aikana ja tulee esille tämänhetkisen geopoliittisen kriisin aikana. ”Tuotantoketjua ei polkaista käyntiin tyhjästä, vaan se vaatii tarvittavien materiaalien varastointia ja asujen valmistuksessa tarvittavaa osaamista, henkilöstöä ja tuotantolaitteita. Yhden tekstiilialan tuotannossa toimivan työntekijän työpaikan säilyttäminen edellyttää hankintoja noin 150 000 €:n arvosta”, muistuttaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.” Nyt tämänhetkisen Ukrainan kriisin valossa on jo tullut esille, että esimerkiksi Baltian maissa kulloinkin kyseessä olevan valtion tekstiilitilaukset sivuuttavat suomalaisten tekstiiliyritysten siviilitilaukset. Sen vuoksi on huoltovarmuuden kannalta tärkeää, että myös Suomessa on