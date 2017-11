Suomen Uusperheiden Liitto ry:n Janne Nordman -Vuoden Isä 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut Väestöliiton ehdotuksien pohjalta yhdeksi Vuoden Isäksi 2017 Suomen Uusperheiden Liitto ry:n vertais- ja vapaaehtoistoimijan Janne Nordmanin Lappeenrannasta. Tänä vuonna haettiin isiä jotka osoittavat kykyä selviytyä kriiseistä ja jotka ovat läsnä lasten arjessa toimien miehen mallina niin omille kuin muiden lapsille. Lisäksi kriteerinä oli perhevapaan pitäminen ja myös sitä kautta esimerkkinä muille oleminen. Valintaa tehdessä haluttiin erityisesti korostaa tavallisessa arjessa toteutuvan isyyden ja siihen liittyvien arkisten valintojen merkitystä.

Perheen lapset kuvaavat Jannea hyvin läsnäolevaksi isäksi, joka kelpaa malliksi meille kaikille: ”Olen onnellinen, kun iskä on minun oma iskä, sillä minun ihan prikulleen oma isä on kuollut kolarissa, kun olin pieni.” ”Isä on hyvä isä, koska hän osaa kuunnella ja auttaa aina parhaansa mukaan.” ”Jos minua on kiusattu, Janne on selvittänyt asioita.” Isä on myös hauska ja huumorintajuinen. Isä osaa myös ottaa rennosti monen asian kanssa eikä vaadi täydellisyyttä kaikessa. ”Isä on myös paras isä, koska vaikka onkin perheessämme paljon lapsia niin silti hän jaksaa huolehtia kaikista.”

41-vuotiaan Janne Nordmanin valinnan perusteina oli hänen vahva läsnäolonsa viidelle omalle lapselleen ja kahdelle bonuslapselleen, jotka ovat menettäneet oman isänsä liikenneonnettomuudessa. Janne on käynyt elämässään läpi monenlaisia vastoinkäymisiä niin perheensä, taloutensa kuin terveytensä tiimoilta. Eronsa jälkeen Janne jäi neljän lapsen yksinhuoltajaksi. Kohdattuaan kumppaninsa Marin muuttui yksinhuoltajan arki uusperheen hulinaksi.

Janne on erittäin välittävä ja rakastava isä ja isäpuoli kaikille perheensä lapsille, ottaen heidät huomioon tasapuolisesti. Hän on hyvin aktiivisesti mukana lasten harrastustoiminnan tukemisessa niin kaukalopallossa kuin jalkapallossakin. Janne myös retkeilee lasten kanssa paljon luonnossa, opettaen heille samalla käytännön erätaitoja.

Janne on pitänyt kaikki isälle mahdolliset perhevapaat uusperheen yhteisen lapsen syntymän jälkeen ja osallistuu aktiivisesti suurperheen arjen pyörittämiseen. Hän on myös kumppaninsa kanssa sitoutuneesti mukana Suomen Uusperheiden Liitto ry:n (Suplin) sekä sen Lappeenrannan osaston toiminnassa ja hän antaa mielellään tukea muille samassa elämäntilanteessa oleville. He ovat kumppaninsa kanssa ohjanneet useita uusperheiden vertaisryhmiä mm. Leskiperheestä uusperheeksi-ryhmää.