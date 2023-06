Suomen Vuokranantajat: Hallitusohjelma tunnistaa yksityisten vuokranantajien merkityksen, turvaa asumisrauhaa ja edistää piensijoittamista

”On positiivista, että tulevan hallituksen asuntopolitiikassa huomioidaan vapaarahoitteisen asuntotuotannon merkitys toimivilla vuokramarkkinoilla. Pienet yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä joukko vuokra-asuntojen tarjoajia. Asuntopolitiikassa tämä ryhmä on usein jäänyt vähälle huomiolle. Se, että yksityisiin vuokranantajiin ei kohdistu veronkiristyksiä tai sääntelyä, tuo turvaa ja vakautta vuokramarkkinoille”, toteaa Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Hughes on tyytyväinen, että hallitusohjelmassa tunnistetaan tarve uudistaa asuntojen vuokrausta koskevaa lainsäädäntöä: ”Lainsäädännön uudistaminen mahdollistaa toivottavasti tehokkaamman puuttumisen häiriötilanteisiin taloyhtiöissä. Myös lyhytaikaisen vuokraamisen huomioiminen lainsäädännössä on tarpeen. Lyhytaikaiselle majoitukselle on lukuisia tarpeita keikkatyöstä remonttievakkoon ja sairaalavierailuista opiskeluun, ja vuokraustoiminnan tulisi pystyä vastaamaan joustavasti näihin. Tämä tukee myös hallitusohjelman tavoitetta työvoiman joustavasta liikkuvuudesta.”

Suomen Vuokranantajat pitää erittäin tervetulleena hallitusohjelman kirjausta tuomioistuinten riittävien resurssien varmistamisesta asunto-osakeyhtiöiden ja asuntojen vuokrauksen riita-asioiden käsittelyyn. ”On erittäin hyvä, että hallitusohjelmassa linjataan myös erillisen pienten riita-asioiden menettelyn käyttöön ottamisesta. Tämä helpottaa monia pieniä yksityisiä vuokranantajia riita-asioiden selvittelyssä”, sanoo Hughes.

Asunnottomuuden poistaminen on tärkeä ja kunnianhimoinen tavoite. Suomen Vuokranantajat korostaa, että yleinen asuntomarkkinatilanne vaikuttaa voimakkaasti asunnottomuuteen. Yksityisten vuokranantajien omistamia asuntoja on ollut viime vuosina runsaasti tarjolla, joka on helpottanut asuntopulaa ja sitä kautta myös asunnottomuutta.

Hallitusohjelman tavoite parantaa sijoittamisen kannustimia ja kaikkien suomalaisen vaurastumisen mahdollisuuksia on kannatettava.

”Asuntosijoittaminen on järkevä ja hyödyllinen sijoitusmuoto. Yksityiset vuokranantajat investoivat suomalaisiin koteihin—sekä uusien rakentamiseen että vanhojen korjaamiseen – ja maksavat veronsa Suomeen.”

Lähes 40 prosenttia kaikista Suomen vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien tarjoamia. Yksityiset vuokranantajat vuokraavat noin 360 000 asuntoa ympäri Suomen ja niissä asuu yli 500 000 asukasta.

