Suomen YK-liitto: Ilmastokriisin torjuminen vähentää nälkää ja konflikteja

YK:n mukaan jo 40 prosenttia maailman väestöstä asuu alueilla, jotka ovat erittäin haavoittuvia ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyville sään ääri-ilmiöille. Samaan aikaan maailman nälkäisten määrä on ennätyksellisen suuri: ruokaturva on heikko noin 80 maassa. Riittävää ruokaa vailla on yli 800 miljoonaa ihmistä ja noin 43 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla.

Aiheesta keskustellaan Suomen YK-liiton järjestämässä puheohjelmassa, jossa apulaisjohtaja Satu Santala YK:n maatalousrahastosta ja kansanedustaja Oras Tynkkynen kertovat, millaisilla ilmastoratkaisuilla maailman nälkäisten määrää sekä konfliktien määrää voidaan vähentää. Haastattelijana on YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila.

Ilmastokriisin torjuminen parantaa ruokaturvaa

Maailma kylässä festivaaleilla

lauantaina 27.5.2023 kello 11.35

Puhelavalla (Tiivistämö, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki).

Satu Santala ja Oras Tynkkynen ovat median tavoitettavissa lauantaina puheohjelman jälkeen.

Ruoka, ilmasto ja turvallisuus liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Ilmastokriisin pahentamat kuivuusjaksot, tulvat sekä luonnonkatastrofit lisäävät nälkää sekä konflikteja. Vastaavasti ilmastonmuutoksen torjumisen avulla voidaan vähentää nälkää sekä konflikteja. YK:n mukaan jokainen ilmastonmuutoksen torjuntaan käytetty euro säästää neljä euroa humanitaarisesta työstä.

Apulaisjohtaja Satu Santala työskentelee YK:n kansainvälisessä maatalouden kehittämisrahastossa, joka tukee maataloutta ja edistää ruokaturvaa maailmanlaajuisesti. Tämä on yksi korkeimmista YK-viroista, joista suomalaisia löytyy. Maatalousrahaston kautta kanavoituu tärkeä osa kehittyville maille kohdistuvasta ilmastonmuutoksen sopeutumisen rahoituksesta. Suomi on tämän rahaston pitkäaikainen tukija.

Kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) on tehnyt pitkän uran ilmastoasioiden parissa kansalaisaktivistina, toimittajana, poliitikkona ja ilmastoratkaisujen asiantuntijana. Hän on työskennellyt Sitran vanhempana neuvonantajana sekä omassa ilmastoalan konsulttiyrityksessä Tyrskyssä.

Lisätietoja:

Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila, p. 0447810302

Lisätietoja Suomen YK-rahoituksesta: toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitto, p. 0447810303

Saapuminen festivaalialueelle: Suvilahden osoite on Sörnäisten rantatie 22, festivaalin kartassa näette Puhelavan sijainnin. Suvilahden omassa kartassa Tiivistämön talo on rakennus numero 5. Suosittelemme saapumaan jalan tai julkisilla liikennevälineillä. Festivaalilla ei ole tarjota parkkipaikkoja Suvilahden alueella.