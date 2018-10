Suomen Yliopistokiinteistöt laskee liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjalainan

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. SYK:n anti on kiinteistöalan ensimmäinen ja kaikkiaan kolmas vihreä joukkovelkakirjalaina eli green bond Suomessa.

– Vastuullisuusvisiomme mukaisesti tavoitteenamme ovat Euroopan vastuullisimmat kampukset, ja kestävä kehitys on yksi meneillään olevan strategiakautemme neljästä strategisesta hankkeesta. Vihreä bondi auttaa meitä parantamaan rakennustemme ekologista vastuullisuutta niiden koko elinkaaren aikana, sanoo SYK:n varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja Anssi Koski.

SYK sitoutuu investoimaan keräämänsä rahoituksen sertifioituihin ympäristövastuullisiin ja energiatehokkaisiin hankkeisiin, muun muassa uusiin ja perusparannettaviin kiinteistöihin, joiden BREEAM-ympäristöluokitus on vähintään Very Good ja energiankulutus ainakin 15 prosenttia alempi kuin mitä rakennusmääräykset edellyttävät.

SYK edistää kestävää kehitystä ekologisuuden, talouden ja sosiaalisuuden näkökulmasta. Yhtiö kehittää kiinteistöjä entistä energiatehokkaammiksi ja ekologisemmiksi ja kiinnittää investoinneissa huomiota ympäristöystävällisten ja pitkäkestoisten ratkaisujen löytämiseen.

– SYK on Suomessa ja kiinteistöalalla uranuurtaja. SYK:n green bond on otettu markkinoilla hyvin vastaan, vihreydellä on selkeästi väliä yhä useammalle sijoittajalle, sanoo Nikolas Rokkanen, SEB:n Head of Debt Capital Markets.

Euromääräisen, kiinteäkorkoisen vihreän joukkovelkakirjalainan maturiteetti on viisi vuotta. Järjestelyllä SYK varautuu liiketoiminnan kasvuun. Samalla yhtiö hajauttaa ja monipuolistaa rahoitusrakennettaan.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii transaktion järjestäjäpankkina ja neuvonantajana Green Bond Frameworkin perustamisessa, joka sisältää CICERO:n Second Opinion -arvionnin. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii transaktiossa yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Anssi Koski

Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja

Puh: 040 514 1490, anssi.koski@sykoy.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Nikolas Rokkanen

Head of Debt Capital Markets

Puh: 040 579 7522, nikolas.rokkanen@seb.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 147,6 miljoonaa euroa.

www.sykoy.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Toimintaamme ohjaa vahva usko siihen, että yrittäjähenkisyys ja luovuus ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. 30. syyskuuta 2018 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 777 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1 871 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernilla on noin 15 000 työntekijää. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com

Suomessa SEB:llä työskentelee 320 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi

