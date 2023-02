Suomen Yrittäjien vuoden parhaat yrittäjäyhdistykset ja toimialajärjestö palkittiin

Yrittäjäjärjestön parhaat paikallisyhdistykset palkittiin jäsenmäärän mukaan neljässä sarjassa: 1–99, 100–200, 201–499 sekä yli 500 jäsenyritystä.

Suomen Yrittäjillä on 377 paikallisyhdistystä ja 61 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin. Palkinnot jaettiin yrittäjäjärjestön Vaikuttajafoorumissa Lappeenrannassa perjantaina 3. helmikuuta 2023.



Juuan Yrittäjät

Alle sadan jäsenyrityksen parhaana yhdistyksenä palkittiin Juuan Yrittäjät Pohjois-Karjalasta. Juuan Yrittäjät on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä. Yhdistyksellä on toimelias hallitus, joka viestii aktiivisesti jäsenilleen. Yhdistys saa hyvin näkyvyyttä paikallislehdessä. Juuan Yrittäjien kuntavaikuttaminen on edistänyt yrittämisen edellytyksiä. Pohjois-Karjalan Yrittäjät luovuttikin Juualle Yrittäjyyskunta-palkinnon vuonna 2022.

Isonkyrön Yrittäjät



100–200 jäsenyrityksen yhdistyksistä parhaana palkittiin Isonkyrön Yrittäjät Etelä-Pohjanmaalta. Yhdistyksen hallitus työskentelee vahvasti ja tunnetusti yhteen hiileen puhaltaen. Tämä yhteishenki on vaikuttanut positiivisesti jäsenkehitykseen. Alueen yrittäjäyhdistysten Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa -hanke on innostanut yrittäjyyteen. Hanke on erinomainen esimerkki nuoriin kohdistuvasta onnistuneesta yhteistyöstä ja vaikuttavasta toimintamallista.

Ulvilan Yrittäjät

201–499 jäsenen sarjassa parhaana paikallisyhdistyksen palkittiin Ulvilan Yrittäjät Satakunnasta. Yhdistys kehittää toimintaansa jatkuvasti ja konseptoi uusia toimintamalleja.

Ulvilan Yrittäjät esimerkillinen toimija monessa: hallitustyöskentelyssä, viestinnässä, jäsenhankinnassa ja ennen kaikkea jäsenkokemuksesta huolehtimisessa.

Porvoon Yrittäjät



Suurimpien yhdistysten, eli vähintään 500 jäsenyrityksen sarjassa palkittiin Porvoon Yrittäjät – Borgå Företagare Uudeltamaalta. Kaksikielinen yhdistys on tehnyt vuosikaudet laajaa, laadukasta ja luotettavaa työtä yrittäjien eteen. Toimintaa kehitetään jatkuvasti. Yhdistys on tehnyt tuloksekasta kuntavaikuttamista. Esimerkiksi se on parantanut yhdessä kaupungin kanssa onnistuneessa yhteistyössä Yrittäjien Kuntabarometrin tuloksia. Yhdistys antaa myös arvokasta palautetta aluejärjestöille ja Yrittäjien keskustoimistolle, ja jakaa tietoa onnistumisistaan.

Uudenmaan Yrittäjät vuoden aluejärjestökumppani

Yrittäjäjärjestön valtakunnalliset kumppanit Elo, Fennia ja Finnvera palkitsivat Uudenmaan Yrittäjät vuoden 2022 aluejärjestökumppanina. Vuorovaikutus aluejärjestöjen kanssa on helppoa ja sovitusta pidetään kiinni. Molemmat hyötyvät yhteistyöstä.

Suomen Kuljetus- ja logistiikka SKAL vuoden toimialajärjestö

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden toimialajärjestönä. SKAL on tehnyt vaikuttavaa ja tuloksekasta edunvalvontaa, kun polttoainekustannukset ovat nousseet rajusti mm. Ukrainan sodan takia. SKAL vaikutti vahvasti jakeluvelvoitteen keventämiseen, kuljetusyritysten polttoainetukeen ja ammattidieselin valmistelun käynnistämiseen. Järjestön viestintä on aktiivista ja näkyvää niin medialle kuin jäsenilleen. Järjestön palveluntarjonta jäsenilleen on monipuolista ja siihen on panostettu. Toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Toimialajärjestöllä on vahvaa yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa.

Kunniamaininnat menivät Nokian Yrittäjälle

Suomen Yrittäjien kunniamaininnan sai Nokian Yrittäjät Pirkanmaalta. Yrittäjäyhdistys sai maininnan vahvasta, näkyvästä ja tuloksekkaasta vaikuttamistyöstä sekä positiivisesta jäsenkehityksestä. Nokian Yrittäjät kuuluu kokoluokaltaan 201–499 jäsenyrityksen sarjaan.

Lisätietoja:

Kuvia palkituista on vapaassa käytössä täällä. Kuvaajana Nestori Lönngren (kuvaajan nimi mainittava).