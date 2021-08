Suomessa lahjoitetaan vaatteita, mutta poikkeukselliset vuodet laskeneet määrää

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii kestävän kehityksen, ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. UFF:n vaatekeräyspalvelu toimii koko Suomen alueella ja kerätyt vaatteet ohjataan sellaisenaan uudelleen käytettäväksi. Säätiön on kumppanina toteuttamassa kymmeniä globaalikehityshankkeita maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa. Toiminnanohjausjärjestelmä on ISO-sertifioitu.