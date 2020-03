Suomessa saa tehdä jo nyt Euroopan suurimpia lähimaksuja

Finanssiala kiittää Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tuoreita talouslinjauksia 15.3.2020 18:38:26 EET | Tiedote

Suomen Pankki on päättänyt sunnuntaina 15.3. koronapandemian aiheuttamien maksu- ja kassavaikeuksien helpottamiseksi ostaa 500 miljoonalla eurolla yritystodistuksia. Finanssivalvonta on vahvistanut, että Euroopan keskuspankin linjausten mukaisesti pankkien tietyt lisäpääoma- ja likviditeettivaatimukset on mahdollista väliaikaisesti alittaa. Maan hallitus valmistelee myös toimia, joilla on määrä helpottaa erityisesti pk- ja palvelusektoreita.